Després d’haver sobrepassat l’equador de la legislatura, dirigida pel primer govern de coalició des de la 2a República, sembla que ja ha passat temps suficient com per a posar fil a l’agulla i fer-se’n ressò de la tasca legislativa. De veure com cada partit s’enroca en una particular visió de les polítiques realitzades durant aquestos dos anys. Evidentment, no hi ha veritat ni mentida, tot depèn del color del vidre amb què es mira (R. de Campoamor dixit).

Per a la dreta casposa –la santíssima trinitat, unida en un mateix destí universal franquista–, el govern central és el dimoni amb cua, les deu plagues d’Egipte, el drac dels cent caps, la reencarnació del chavisme veneçolà... Els improperis i les desqualificacions arriben als despropòsits més antològics. I van alimentant una visió de la realitat que ens pot conduir a un greu retrocés democràtic. De fet, ja ho estan fent allà on tenen poder. I molt més ara, quan Vox comença a convertir-se en alternativa de govern per davant del PP, embarrancat en unes inversemblants picabaralles caïnites. Alguns pronòstics electorals són realment terrorífics, però lògics, ja que el canvi del vot ‘trifatxito’ funciona com els vasos comunicants.

Si ens atenem als nuclis més pròxims als partits del govern, les coses no poden anar millor: tot va com oli en un llum, malgrat els retrets i les continuades discrepàncies públiques. Unes dissidències que no alteren gaire les responsabilitats compartides. El PSOE, com a partit majoritari del govern, ho aprofita per a portar-ne les regnes i abaratir els mateixos acords de coalició amb UP, que justifica la seua impotència amb l’excusa de trobar-se en minoria, tot adoptant una actitud conformista: val més poc que res; que si l’electorat en vol més, que els vote massivament. Un argument poc convincent.

Incomplir les promeses electorals és un frau. Arribar a la Moncloa i frustrar una part important de les expectatives de canvi és una gran estafa. La majoria de les lleis aprovades al parlament en aquesta nova etapa sanchista s’han quedat a mitjan camí. S’han convertit en el paradigma d’una mena de política ‘interruptus’. Que no acaben de ser satisfactòries. Que ens han posat la mel als llavis i no ens l’han deixada assaborir. Que, en definitiva, han esdevingut un permanent goig sense alegria.

Com a simpatitzant d’UP, em resulta decebedor veure dilapidada la majoria de la moció de censura, sense materialitzar totes les polítiques d’esquerres que calen. El balanç legislatiu no és per a tirar coets, malgrat alguns avanços en matèries socials o en l’augment del salari mínim –que tant de bo s’ampliara a les pensions mínimes, a les prestacions d’atur i a l’IMV (que només arriba al 9% de la gent que viu sota el llindar de la pobresa).

N’hi ha hagut i n’hi ha, amb tota seguretat, vots suficients per a derogar la reforma laboral i la llei mordassa del PP; per a superar la defectuosa democràcia actual; per a collar la monarquia corrupta; per a evitar els desnonaments; per a desconnectar les màfies elèctriques; per a bandejar l’amnèsia històrica, el concordat i les immatriculacions; per a desmilitaritzar la societat... per a tantes coses necessàries i urgents! Si no s’està fent ara, quan hi haurà una oportunitat tan favorable?