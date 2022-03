Alguns dels qui escodrinyem el paisatge amb mirada materialista només perdem la laïcitat amb el futbol. Si a més resistim el constant setge d’externalització dels sentiments futbolístics i continuem addictes a l’equip de casa, tenim la sort infinita de combregar sovint. Resulta insuperable assistir en viu als patiments, drames i alegries col·lectives d’un poble pirotècnic com el de Mestalla.

La tipologia del veïnatge de l’estadi és un camp abandonat per la sociologia, un desinterés imperdonable. Tres metres quadrats de graderia donen per un centenar de tesis universitàries. Gent que se saluda com a mínim cada quinze dies, que crida, plora i s’abraça, que estaria disposada a trencar-se la cara per tu en cas d’un greuge rival, però del que no disposes més informació. Entre un hola inicial i una pregunta final sobre el dia i hora del pròxim partit, s’estableix una sintonia especial en poc més de cent minuts. Semblant a un concert de música o al final d’una representació escènica. La psicologia, la teologia i l’hermenèutica també haurien de dir alguna cosa.

Els que continuen mantenint allò tan simplista de l’opi del poble no han xafat una canxa en sa vida i tampoc mostren interés per anar-hi. A les grades es manifesta les millors emotivitats d’una col·lectivitat intergeneracional, amb un esperit solidari que seria precís en altres àmbits.

L’última diàspora del poble Mestalla va ser fa tres anys a Sevilla, on tornarà el pròxim dia de Sant Jordi. Un èxode on ja s’intuïa la desestructuració del club més representatiu de la societat civil valenciana. Després de conquistar aquell trofeu, una de les ments més preclares de la militància blanc-i-negra va vaticinar que aquella primaveral nit sevillana garantia dues generacions més de valencianisme futbolístic.

La mitjanit del dimecres apuntala l’argument i l’allarga, amb independència del marcador final a La Cartuja. L’esperança del poble de Mestalla és infinita malgrat la seua contrarietat per la gestió d’una propietat que considera l’entitat esportiva com un centre comercial en rebaixes. Justícia poètica en temps bèl·lics, on mai caben els violents, ni els propis, com va assenyalar el recordat Guus Hiddink.