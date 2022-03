Em trobe trist, com gran part de la humanitat. La guerra m’horroritza perquè mostra el més dolent de les persones. Cada vegada que no n’evitem una, fracassem els éssers humans. El pitjor és que, amb l’arribada d’un conflicte, la destrucció afecta especialment als qui tenen menys. Tot sorgix perquè sempre hi ha alguns que necessiten demostrar la superioritat, la que no tenen com a home o dona. Hi ha una preposició amb la qual es pot definir eixa actitud egocentrista i irracional. Es tracta de ‘sobre’. S’utilitza generalment per a indicar la superioritat metafòrica i figurada. Si indiquem que una persona està ‘sobre’, manifestem que es troba en una posició de prevalença o que té autoritat. El seu significat, en alguns casos, també està relacionat amb ‘damunt’, encara que, per a eixos exemples, preferisc emprar la segona paraula.

Esta setmana, en pronunciar la preposició ‘sobre’, veig especialment el dictador Putin. Ell i la resta d’autoritats tiranes es fan grans per l’actitud d’indulgència inicial del món. Eixa tolerància els fa créixer i arribar a extrems insospitats. Confiem que, algun dia, els països aprenguen a no tolerar la intolerància, abans que siga massa tard. Els estats els toleren inicialment per interessos econòmics i per causes geopolítiques. Tanmateix alguna fórmula caldrà inventar perquè dictadures assassines com les d’Afganistan, Síria i tantes altres no continuen presents en el Planeta. La humanitat no ha d’acceptar el que és intolerable. No es pot entendre que els estats democràtics s’acosten excessivament als qui no ho són. La relació entre el Marroc i l’Estat Espanyol tal vegada n’és un exemple.

He de reconéixer que la preposició ‘sobre’ em fa certa por. Amb ella, indiquem acumulació o repetició d’actituds, no sempre positives. La dita «plou sobre banyat» aprofita per a entendre millor l’accepció de la paraula. Hui, llegint-la, pense en l’actuació de partits que continuen emprant la llengua com a mitjà per a traure rendibilitat política. Fa uns dies el grup parlamentari Vox defensava que l’única llengua vehicular en les aules fora el castellà. A més, acusava l’AVL de trencar Espanya. Fou una denúncia preocupant cap a una entitat que treballa molt pel valencià.

En definitiva, no oblidem el valor de la preposició ‘sobre’ per a intentar superar la injustificada superioritat que a voltes mostren algunes persones. ‘Sobre’ els discursos autoritaris creixen els odis més extrems cap al món.