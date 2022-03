D os años de pandemia, un volcán en erupción en una isla de casa y una guerra aquí al lado, que decían híbrida (moderna) y parece como las de siempre, con ruinas, fuego, sangre y éxodo. Vidas rotas, como en todas las guerras. Si no es el meteorito, es lo más parecido que se nos ha venido encima. Tiempo de catástrofes. Y mientras, la vida sigue. Hermosa a ratos, como siempre. Con las ilusiones en alto, desgastadas pero en pie. La vida… Llegar, pasar y dejar pasar a los que vengan intentando legar un rastro digno. Espero que el final suene como la obertura de Tannhäuser, con una pizca de épica. Es una ilusión como otra, sin daños colaterales. Mientras, los días suenan a veces como un reguetón con el autotune gripado. Como individuos, salimos vivos, restando deshonestas excepciones. Como colectivo, parece complicado a la vista de la capacidad destructiva de la especie, entre guerras y agresiones a la tierra. En los conceptos absolutos, naufragamos. En la vida a ras de suelo, estamos absueltos por las circunstancias. Así, mientras la guerra transcurre y destruye, aquí al lado siguen estando los que pasan el día en un hospital junto a un hijo enfermo. ¿Qué pensarán de la guerra? ¿Y qué pensarán los que enterraron ayer a su madre, su hermano o su abuela? La tragedia es colectiva. El dolor es individual.

Ahora que llegaba el tiempo de arrancarse la tristeza, llega una nueva prueba. Más futuros en entredicho. Mundos inclinados ante soberbios mandamases. Mundos donde la fuerza vuelve a ganar a las ideas. Regresa un tiempo de corazones helados.

Pero un día de estos vendrá algo mejor. Con esa ilusión vemos el tiempo pasar, sin demasiadas ganas de protagonismos ni de acción. Esperando un día de estos: el día de encontrar aquel primer amor perdido, el día que los miedos se extingan, el día que las armas se fundan, el día que las fronteras se caigan y te levantes y la desconfianza no exista, el día de mirar a los ojos al jefe y decir que aprendiste a volar. Un día de estos todos los goles serán con la mano de Dios. Un día de estos los otoños no se llevarán las hojas. Y un día de estos los lunes vestiremos de domingo. Como cuando éramos niños. Recién salidos del baño, oliendo a limpio y con el pelo aún brillante. Un día de estos los palacios serán nuestros y los relojes callarán.

Quizá no está tan lejos, porque al otro lado de la ventana siguen estando las lavanderas, puras, blancas y negras, volando sin miedo. Quizá no está tan lejos porque aún se oye la lluvia caer, limpiando la atmósfera, abriendo ventanas del alma. Un día de estos el mar ya no será negro. Un día de estos… Un día de estos los puntos suspensivos se convertirán en presente.

Y un día de estos yo no tendré que escribir de políticas. De nacionalismos que parecen vivir renovados tiempos de esplendor. A pesar de la Historia. A pesar de que aún nos llega el sonido de los cristales rotos. Un día de estos no tendremos que escuchar tanto ruido de banderas, excesivo, ensordecedor. Como seres humanos, nos salvamos. Como patriotas, nos despeñamos en un vertedero de odios. Mejor siempre los parias que las patrias.

Un día de estos no tendré que pensar que Ucrania es la España de 1936, salvadas muchas distancias, y que la izquierda no puede cometer el error de quedarse quieta enredada entre grandes palabras porque es como defender la no intervención entonces de las potencias aliadas. Aquello ya pasó. Y ya sabemos cómo acabó. Un día de estos no tendré que pensar que el no a las armas a Ucrania es facilitar que Rusia haga lo que quiera. Un día de estos no me tendré que preguntar de que sirve la paz si es a costa del avasallamiento del vecino. Un día de estos no me preguntaré quiénes eran los buenistas en esta historia tan cruel.

Un día de estos alguien entenderá que se puede defender la ayuda (militar) a Ucrania para resistir al mismo tiempo que se puede exigir que se abran puertas a la mediación y a la desescalada. Porque los finales con sometimiento (de ninguno de los actores, incluso el invasor), no son finales. Un día de estos el buenismo no será un motivo de mofa.

Un día de estos quiero volver a ser yo. Seguro que no es tan difícil. Un día de estos no habrá más días de estos porque habrá llegado el día.