Es la agricultura la solución a la despoblación que padece el territorio valenciano? La jornada organizada por la Agenda Valenciana Antidespoblamiento y las cátedras universitarias Avant en Chera, en la comarca de la Plana de Utiel-Requena, con el título «La agricultura como instrumento de desarrollo rural» contribuyó a determinar cuál es el rol que puede y debe desempeñar el sector agrícola en las áreas despobladas.

No hay duda que las actividades agrarias constituyen un factor de ruralidad. Y de la misma manera son un rasgo de los municipios en proceso de despoblación. En ese sentido, la distribución territorial de la tasa media de población activa agraria de la Comunitat Valenciana y de sus municipios constituye en principio un excelente indicador. Así, el 4’5% de la población activa valenciana se dedica a la agricultura. De los 542 municipios de la Comunitat, 277 municipios se encuentran por encima de esa media, y 184 tienen más del 10%. No obstante, en las áreas rurales, y en particular en los municipios en proceso de despoblación, no se puede afirmar que haya una especialización productiva basada precisamente en la agricultura; todo lo contrario. Hay unas notables diferencias de valores entre municipios rurales. De manera que nos encontramos con escenarios distintos: por ejemplo, los de Requena (26%), Utiel (18%) o Ayora (10%), contrastan con los de Morella (4%) o Ademuz (0.8%). Una cuarta parte de la población activa requenense se dedica a la agricultura; en cambio en la capital comarcal del Rincón de Ademuz, no alcanza el 1%.

La pluriactividad económica es un rasgo de los territorios en proceso de despoblación. En ese sentido son habituales los empleos derivados de actividades económicas relacionadas con la ganadería, la construcción, el turismo, los servicios públicos, la administración pública local, la producción energética, la agroindustria, o incluso la industria, aunque de forma puntual. Y por supuesto, la agricultura, que en esos territorios es un sector destacado, en muchos casos el principal, y muy relacionado con otras actividades económicas, de manera que la actividad agrícola está integrada en el sistema agrario local, municipal o comarcal.

Los problemas del sistema rural territorial valenciano condicionan el devenir de la actividad agrícola. Nos referimos por ejemplo al éxodo rural, al proceso de envejecimiento, a la falta de relevo generacional, al abandono de tierras cultivables, a la pérdida de competitividad, a precios bajos de productos agrícolas, a la brecha digital, a una capacidad de innovación empresarial limitada, al creciente desapego al territorio, a la precarización laboral, al pluriempleo, a la falta de emprendedores, a unos mayores niveles de dependencia entre mayores, mujeres y jóvenes, y a unas escasas redes sociales. Un cúmulo de dificultades que entorpecen e incluso ralentizan la práctica agrícola en algunos municipios valencianos. En definitiva, convive la pluriactividad económica con los problemas del sistema rural.

En ese contexto territorial nos planteamos si la agricultura es una solución a la despoblación. Opinamos que sí. La agricultura debería ofrecer oportunidades para quienes quieran residir en esos pueblos. Sin embargo, hay que matizar dicha afirmación.

En primer lugar, no debemos generalizar. Cada comarca, incluso cada municipio, puede disponer de una serie de recursos, como las condiciones climáticas, la fertilidad de los suelos, la disponibilidad de agua, los conocimientos agronómicos, un empresariado agrícola activo, etc. que posibiliten el desarrollo de la agricultura, la especialización productiva en cultivos determinados, y en ocasiones la deseada competitividad comercial. No hay una receta común para el éxito del desarrollo agrario.

En segundo lugar, la rentabilidad de las explotaciones agrarias precisa que sus productos adquieran valor añadido. De ahí el significado de la calidad, de la manipulación comercial, o de la transformación industrial. Nos referimos al sector agroindustrial valenciano, como es el caso de las bodegas o las almazaras, a la producción de vino y de aceite, respectivamente. Los bajos precios de parte de nuestros productos del campo precisan de soluciones posibles y reales.

En tercer lugar, las políticas agrarias aún siendo estratégicas e imprescindibles, no son suficientes para retener la población y combatir la despoblación. Es sabido que el éxodo rural es consecuencia de múltiples factores, tanto económicos como sociales, por lo que son necesarias políticas integrales capaces de abordar mejoras en las condiciones económicas, sociales, medioambientales o territoriales.

Finalmente, es fundamental que las diversas administraciones públicas, en sus diversas escalas, sean conocedoras de la realidad de las comarcas y de los municipios valencianos en proceso de despoblación, así como que sean capaces de establecer vías de colaboración entre ellas.

En la citada jornada en Chera se tuvo la oportunidad, además, de debatir sobre fórmulas de éxito en territorios rurales condicionados por la despoblación, que fueron expuestas por protagonistas del propio territorio del interior valenciano, de las comarcas de la Canal de Navarrés, la Serranía, el Rincón de Ademuz o la Plana de Utiel-Requena. Ellas y ellos insistieron que es posible gestionar empresas rentables, creadoras de empleo, y, por lo tanto, capaces de retener e incluso atraer población, en unos escenarios geográficos en donde es habitual el cooperativismo, las marcas territoriales, el orgullo y la pasión de pertenencia al territorio, el «savoir faire» o el «know-how» de colectivos profesionales, los procesos de innovación singulares, o la implicación de instituciones.