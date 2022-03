Cada any, el 8 de març se celebra el dia de la Dona i les institucions i les persones civilitzades renoven el seu compromís perquè es reconega la injustícia que les societats patriarcals han exercit i encara exerceixen, sobre les dones. Entre les activitats que s’organitzen hi ha una que és molt important: la lectura d’una declaració institucional, que és la renovació de la voluntat a continuar treballant a favor de la igualtat entre els homes i les dones. A Silla, però, enguany no hi haurà aquest acte solemne per part de les forces politiques del consistori perquè els socialistes, amb majoria absoluta, no han tingut temps per a preparar cap Declaració per presentar-la a l’aprovació del Ple municipal. Lamentablement, sembla que als socialistes o se’ls ha tirat el temps al damunt i no han pogut redactar ni trenta línies, o serà per altra cosa.

Ha passat que l’alcalde s’ha negat a acceptar el text alternatiu que sí que tenia preparat la regidora de Compromís, Raquel Sanchez, que proposava presentar com una moció d’urgència. Sols estaven d’acord amb la proposta de Compromís, el PP i EU; l’alcalde s’ha negat a acceptar el text i ha imposat la seua voluntat, argumentant que no volia donar el protagonisme a ningú, confirmant allò que és conegut a la ciutat, que ell vol ser l’únic protagonista. Evidentment, l’actitud personalista de l’alcalde és errònia i gens democràtica i aprofitant que estem tan impactats per l’actitud de Putin a Ucraïna, no puc estar-me de comparar-los, evidentment guardant totes les distàncies, però és que l’actitud de Putin també és personalista i gens democràtica, a més de moltes altres coses que no secundarà mai l’alcalde. Així és que podríem dir que l’actitud de l’alcalde de Silla, sols en aquest tema, és putinesca; ambdós no volen més protagonisme que el d’ells, no volen que ningú els faça ombra, i tot ha de ser el que ells volen o res. Pobre i estèril concepte de la democràcia. Com les dones de Silla no estan disposades a callar, organitzen una concentració a la plaça el dia 8 de març a les 12 hores, i al no disposar de la declaració institucional aprovada pel plenari, que havia d’haver presentada el govern municipal, ni la presentada per la regidora de Compromís, rebutjada pel PSOE, les dones llegiran el manifest del moviment feminista de València. Crec que cal anar a l’acte de la plaça.