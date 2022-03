Las marquesinas del nuevo marqués del Túria

Esas casetas de vidrio y metal con paneles publicitarios donde se espera al autobús se llaman marquesinas porque provienen de la voz ‘marquesa’ adaptada del francés ‘marquise’. Hay una historia de hace años sobre la divertida relación entre ‘marquesa’ y ‘marquesina’. Resulta que Soraya Esfandiary Bakhtiari, la esposa repudiada del Sha Reza Pahlavi de Persia por no poder tener hijos, se presentó en Madrid tras el destierro, con el consiguiente problema diplomático para la dictadura, pues tenía que compaginar la atención a la aún emperatriz persa, pero sin honores de jefa de estado para no incomodar a su marido, otro dictador con el que el régimen mantenía buenas relaciones comerciales. A grandes males, grandes remedios pensaron los gerifaltes franquistas, así que acudieron al Marqués de Villaverde, yerno de Franco, un funesto personaje que salió a escena solo para dar el título a la hija del dictador. El marqués cumplió tan bien la orden que no se despegó de Soraya durante su estancia madrileña. Un enredo que provocó la atención de la mítica ‘La Codorniz’, que dedicó una portada con un dibujo de un baratillo de compraventa de los que en la villa y corte se llaman ‘chamarilería’ con el rótulo de ‘Chamarilería de Villaverde’ -en alusión al populoso barrio del sur de Madrid-, donde sobresalía un cartel colgado con el siguiente texto: «Se cambia marquesina vieja por persiana de segunda mano». Una osadía que le costó multa y cierre a la revista.

El ‘parte’. La Codorniz se autoproclamaba «la revista más audaz para el hombre más inteligente», al que luego añadió «Decano de la prensa humorística». Fue fundada por Miguel Mihura y estuvo activa desde 1941 a 1978, con numerosos cierres por censura. Entre sus colaboradores figuraron Mingote, Chumy Chúmez, Máximo, Serafín, Perich o Forges, que con habilidad desnudaban la censura del régimen. Otro ejemplo célebre: «Parte meteorológico: ‘Reina un fresco general procedente de Galicia’». Tomarse la vida con cachondeo es muy saludable. Por eso cuando un atento lector me convino a escribir sobre las nuevas marquesinas con las que el ayuntamiento ha inundado la ciudad, me vino a la memoria de inmediato aquella historia de La Codorniz que descubrí en una librería de viejo, las auténticas pastillas de nuestra memoria. ‘El pardalot engabiat’. Se ha hablado poco de esas estructuras que el ayuntamiento ha elegido para renovar la flota de marquesinas. Entiendo que los diseñadores que las han creado son abolicionistas del cambio climático, porque en València cada vez llueve menos y hay más semanas de calor intenso. Así que atendiendo al exceso de aluminio y vidrio, la parada de autobús será más un microondas que un refugio para protegerse de la lumbrera mayor. Además, después de varios días de estudio sobre el terreno he constatado que carecen de placas solares para producir energía alternativa que active frigorías de racimo de aire fresquito. Como me dijo otro lúcido lector de este Valencianeando comentando el poco ingenio y la nula gracia de la política local, «com enyorem ‘El pardalot engabiat’!». Y tanto. «Silenzio stampa» Cuando se hizo oficial que València iba a ser la capital mundial del diseño en 2022, asistí a un desayuno con la flor y nata de los impulsores de la iniciativa. Salí satisfecho de las explicaciones, planes y expectativas, pues con buen criterio argumentaban que el diseño forma parte de nuestras vidas (electrodomésticos, muebles, menaje, etc.), y que la idea era no solo involucrar a la ciudadanía sino también a las instituciones, empezando por los ayuntamientos, también muy presentes en nuestro día a día (señalización, mobiliario urbano, etc.). Llevo días preguntando a propios y extraños si algún miembro de los organizadores de la capitalidad ha participado por activa o pasiva en el diseño de las nuevas marquesinas de la EMT. He recibido un sospechoso «silenzio stampa» de respuesta. Cierto que ahora no se puede hacer nada pues la mayoría están en funcionamiento. La pregunta es: ¿si esa opción del diseño del bienestar no sirve para el ayuntamiento que lo impulsa, para qué entonces?