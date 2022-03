Fa pocs dies vaig tenir la satisfacció de visitar -en companyia de Jose i Miquel- l'exposició de l'obra de l'artista morellana Pilar Dolz, coneguda galerista -també- a Castelló de la Plana. En aquesta darrera ciutat, al seu Museu de Belles Arts es pot contemplar, fins al dia 1 de maig, la mostra que porta per títol Pilar Dolz i l'ofici de gravar i que és, sense dubte, una forma ben gràfica de capbussar-se en la trajectòria plàstica d'aquesta mestra del gravat. Formada a Barcelona, a Itàlia i a París, el recorregut per la seua obra -que vàrem tenir el plaer de realitzar acompanyats per ella- és, també, una aproximació a la seua experiència personal com a dona i com a valenciana: la condició femenina, viscuda des dels anys de la repressió del tardofranquisme fins al moment actual, en què Pilar continua sent una dona activa i lluitadora; la segona, el seu immens amor a la terra -Els Ports-, que li serveix de motiu d'inspiració, amb el treball de la pedra seca edificant parets en els bancals.

Aquests dos temes -bàsicament- ocupen les sales d'aquesta exposició on, com ens assenyalava l'autora, allò que volia mostrar és el seu ofici: el treball a les planxes o les pedres -minuciós, mil·limètric, pacient i arriscat- que és l'inici d'una concepció que només prendrà forma en passar al paper, més tard, i on entraran en joc, per primera vegada, aspectes com el color -absent quan es treballa la planxa o la pedra i que només habita en la imaginació de l'autora fins que es plasma, a la fi, en portar-se a termini l'estampació.

L'exposició recull obra des dels primeres anys 70 del segle XX fins a les acaballes d'aquella centúria i compta amb una esplèndid catàleg on podem veure també -com a la sala- com s'avança dels temps del dolor i la violència repressora a uns temps més amables, on la lluita continua des d'uns altres fronts: del blanc i del negre als colors. Els textos d'Antònia Vilà -la comissària de l'exposició- i del crític Juan Manuel Bonet ens permeten, a més conéixer millor el treball de Pilar Dolz: la passió que ha posat a exercir un ofici antic i on no han abundat les dones i en el qual, a més, no sempre han estat reconegudes com tocava. No cal dir que la meua experiència visitant aquelles sales ha estat gratíssima, també, per poder escoltar les paraules de l'autora d'aquelles imatges moltes vegades serenes però, sempre, transmissores d'un contingut que supera la simple qüestió estètica i genera, en l'espectador, un impacte que recull l'essència de l'autora.