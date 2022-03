Ens hem tornat massa bons explotant les nostres febleses, diu Stephen Guyenet. I és cert. Abandonat tot conat de vulnerabilitat que ens obri una porta cap a la valentia de reconèixer-nos, continuem venerant falsos ídols, déus impostors i egos insaciables. El nostre univers musical valencià ha reprès el seu cíclic declivi. Quan alguna cosa s'havia aconseguit, que no era una altra que creure que havíem aconseguit alguna cosa, tornem de nou als jocs intel·lectuals glossant, ara des de l'arrogància, un univers que ja no ens pertany.

No cal buscar culpables. Al cap i a la fi, tots ho som en la mesura que permetem des d'un resistent silenci. Però sí que cal assumir responsabilitats sobre com s'ha gestionat l'hàbitat musical en la nostra terra. Podem assenyalar als gestors de la cultura abillats d'homes i dones d'estat però aquí no resideix el veritable problema. Tampoc la solució. On veritablement cal posar el punt de suport de la palanca del canvi és en el propi gremi musical. Allí on succeeixen les coses. On es nodreix, on s'empara, on es limita, on se censura. Allí i no en un altre indret.

Viure és el major factor de risc. Però també l'única solució. I semblés que el món pertany només a uns pocs que metafòricament impedeixen la vida aliena com si l'oceà s'anés a esgotar si permeten que uns altres omplin el seu got. El pitjor no és veure com el que va ser líder es converteix en la seua pròpia ombra, en un esbirro del que va ser, en un ocell esgotat pel seu propi vol extenuant. El que més perjudica el nostre gremi són els adlàters que verifiquen els processos que acabaran amb ells mateixos. La llibertat, en altre temps vinculada a la cultura, a les arts i molt especialment a la música, està captiva pels gendarmes musicals.

Fins quan continuarem permetent-ho? Quines exuberants ínsules ens han promès? Encara ningú s'ha adonat que no hi ha recompensa? Càstig? Quin càstig pot rebre qui se sent lliure, qui no es troba en el camí despòtic del poder autoconcedit? Potser no es veu? València precisa una revisió dels seus costums. Algunes d'elles ens portat fins aquí. Unes altres, les més, no ens faran avançar més enllà d'aquest lloc.

La passivitat amb la qual el sector musical e València es comporta resulta asfixiant. El silenci es defineix però, com una fita de pau però no és més que la por a no passar de pantalla, a sortir de la cova platònica i assumir que potser no som allò que venem.

Cap territori de l'estat ostenta un talent com la nostra comoditat, no obstant això, comencem a no ser determinants en al producció artística musical més enllà dels ressons del passat, potser rancis sostinguts en en un amateurisme decadent d'un costat i un món professionalitzat alarmantment escàs. I és en aquest espai amalgamat on els gendarmes de la música tenen la seua potestat i on els aplaudidors famolencs de lloa obren el seu bec esperant aliment.

Volem seguir en mans dels que no produeixen? A l'atzar d'aquells que només creixen en despatxos? Si tenim les capacitats, necessitem el seu permís? Quant temps més ens fixarem en ells i no en els super músics proactius que ennobleixen la nostra professió? La inèrcia ha de ser vençuda, la por bandejada i el costum vulnerat. És tan fàcil com fer un primer pas. Joan-Elíes Adell, el poeta vinarossenc ho diu millor: “Estiro les cames fora del llit/ poso els peus a terra mentre miro ben fixament/ les formes estranyes dels dits descalços./ Hi entreveig, gairebé a desgrat, fragments/ d’una realitat que sobreviuen a la intemperie”.