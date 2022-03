Si, ja sé que pot semblar molt obvi, però cal recordar-ho perquè encara queda gent que pregunta si és necessari commemorat aquest dia. I, la resposta es un clar i al SI, si que cal commemorar.

I dic commemorar que no celebrar. Perquè el huit de març no és cap celebració. Es un dia de lluita i reivindicació per tot el que encara falta per a viure en una societat justa i equitativa entre homes i dones.

Malgrat els avanços, aqueda molta feina per fer. Molta. I, precisament per això cal recordar-la cada huit de març. I ho fem de moltes maneres. Amb manifestacions, manifestos, articles, etc. perquè com deia una pintada al carrer, «el feminisme, si no es incòmode és comercial». I hem de recordar que l’agenda feminista continua, malauradament, vigent.

Perquè hem de recordar que encara no s’ha abolit la prostitució on s’utilitzen els cossos de les dones com a matèria primera per a guanyar molts, molts diners a un negoci il·licit. Dones que son econòmicament vulnerables i que han estat tractades als seus països d’origen i portades, no sempre coneixent la veritat, per a ser explotades sexualment per homes sense escrúpols de paguen per a tindre sexe amb dones que no senten cap desig per ells.

O els ventres de lloguer, que continuen fent servir els cossos de les dones per a fer realitat desitjos sense que importe res que no siga acomplir eixos desitjos al preu que calga. Ni que siga explotant cossos de dones empobrides com a «màquines» de gestar i, així, poder fer realitat eixos desitjos que voles, a més, convertir en drets. Encara que siga amb la compra-venda de criatures d’altres països molt més empobrits i en mig d’una guerra. Dona igual. Fer realitat els desitjos per damunt de tot és l’únic objectiu.

I què passa si assassinen a dones per haver nascut dones? On estan les mesures per a l’erradicació de les violències masclistes que assassines dones i criatures com a forma de mantindré l’ordre patriarcal misogin i assassí? Sembla que als últims anys n’hi ha poc poques novetats en aquest sentit. I això que l’actual govern s’autonomena «feministe». Doncs menys mal... No vull ni imaginar què podria estar passant si no fora així.

La terrible realitat es que ens continuen assassinant per haver nascut dones. I eixa realitat material no és pot obviar quan en menys de vint-i-quatre hores assassines a dos dones per ser dones. I això s’ha d’acabar. I ha de ser urgent que els diferents governs actuen per a parar aquesta sangria de dones assassinades.

I eixos assassinats i totes les formes de violències masclistes que patim les dones es perpetuen perquè al nostre sistema educatiu encara no s’ha inclòs una educació afectiu sexual que eduque en el respecte i la verdadera igualtat i equitat entre dones i homes. Les conseqüències, les coneguem: Violències, violacions, agressions i un llarg etc, que patim les dones.

El hui de març ha de recordar eixa agenda feminista sistemàticament incomplerta i que paguem les dones per haver nascut dones. El huit de març no és cap dia de festa. El huit de març és i ha de ser un dia reivindicatiu d’un món que volem més equitatiu i més just per a dones i xiquetes.

Si t’hi apuntes, en eixe lloc feminista ens trobarem. Per un huit de març reivindicatiu i feminista!