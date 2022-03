La guerra de Rússia contra Ucraïna ha centrat tota la nostra atenció llevant reflectors a altres conflictes armats que han forçat més de 70 milions de persones a desplaçar-se del seu lloc d’origen, segons l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats. El silenci dels mitjans sobre les altres guerres del planeta no respon al vell postulat que si un conflicte no surt a la premsa ni ocupa titulars no existeix. Com quan sortim de viatge i diem: si passa res, ja t’ho diré; si no et dic res, senyal que tot va bé. No et telefone? Perfecte. Doncs no. Els mitjans no parlen de les altres notícies bèl·liques perquè a força de fer-ho durant anys ens hem fet indemnes al drama que no percebem com a tal i forma ja part de la rutina quotidiana. Drama que, qual oferta de temporada, s’amortitza quan s’esgota el stock de les novetats. En perllongar-se en el temps, acabem establint amb ell una relació conjugal, és a dir, rutinària, i la rutina insensibilitza i avorreix. Per això els mitjans no en parlen. La reiteració no sols és un problema d’oferta; ho és també de demanda. Immersos com estem en la invasió d’Ucraïna, ignorem la cinquantena llarguíssima (així en superlatiu) de conflictes actius amb les calamitats que desencadenen: formiguer de refugiats que fugen de la guerra i la persecució, desplaçats, orfes, fam, violència de caràcter ètnic, etc. Podríem començar pels enfrontaments interns d’Afganistan i anar afegint països fins esgotar l’abecedari. Sorprèn que això no sorprenga (i no és un joc de paraules). Clar que, com ens ha de sorprendre quan encara tenim a la retina la imatge dels diputats del PP aplaudint entusiasmats després d’aprovar la invasió d’Iraq? A propòsit, nosaltres (catalans, valencians i balears) també fórem agredits; per Castella fa 300 anys, i el temps no cancel·la les ferides polítiques, emocionals i culturals de la desfeta ni clausura el dolor que causen. Només les fa més suportables. Raó de més per sentir empatia emocional i solidària amb Ucraïna.