Des d’abans i després que P. Flavius Vegetius declarara allò de “si vols la pau, prepara la guerra” (si vis pacem, para bellum), les societats i el medi ambient no han tingut ni un minut de treva. Com que la història l’escriuen els vencedors, els grans assassins mundials han estat elevats a la categoria d’estrategues excepcionals i les seues matances han estat blanquejades, minimitzades o amagades en els llibres de text.

A. Magne, J. Cèsar, G. Khan, Napoleó, Truman o Bush –entre molts altres– han estat excel·lits com uns personatges valerosos i modèlics, sense contemplar-ne els efectes criminals sobre pobles i cultures, víctimes de les més deplorables carnisseries. I com indica el manual dels imperis triomfalistes, els seus enemics sempre han pagat els plats trencats quan, en el fons, les diferents faccions estan fetes de la mateixa pasta i són igualment responsables de la pandèmia històrica de la guerra. Quanta raó tenia P. Valéry quan afirmà que la guerra és una massacre entre gent que no es coneix, per a profit de gent que es coneix però no es massacra!

Diuen que la història es repeteix cíclicament. El conflicte bèl·lic a Ucraïna és la crònica d’una guerra anunciada que pot tenir conseqüències catastròfiques encara molt més esparverants. I la UE es deixa portar com un hooligan per les oligarquies d’ací i d’allà en aquesta remodelació del capitalisme mundial. I en compte d’apostar per la negociació i la pau, es dedica a tirar més llenya al foc, amb l’enviament de material militar per valor de 500 M€ del Fons Europeu de Suport a la Pau. La hipocresia no té límits!

Mentrestant, el govern central subvenciona les empreses armamentístiques espanyoles en la recent fira militarista celebrada a Aràbia Saudita; armes que seran emprades per a seguir assassinant i violant drets humans arreu del món. I per a més inri, després d’aparentar tenir dubtes a partir de les crítiques efectuades per Irene Montero i Ione Belarra, decideix enviar armes per a alimentar més encara l’escalada militar a Ucraïna, amb la injustificable col·laboració de Yolanda Díaz i d’Alberto Garzón, membres destacats d’IU i del PCE. Una actitud que trenca amb la seua tradició pacifista i segueix dinamitant una coalició ferida per les divisions internes.

Tots els bàndols ens pretenen vendre la mateixa recepta. Ens diuen que la ruta cap a la pau passa per la guerra. Ens intenten enganyar com si ens mamàrem el dit. La pau dels militaristes és la dels cementeris, del terror, de la destrucció, de la generació d’odi i de venjança, del dogmatisme, del conformisme... Un concepte de pau armada fins a les dents convertit en un dels oxímorons més salvatges i menyspreables.

Si volem la pau, l’hem de preparar. I el desarmament i la desmilitarització material i mental és el camí. Impliquem els governs en una pau positiva, en un procés en què la humanitat puga gaudir de justícia, d’equitat entre les persones i els pobles, de relacions cooperatives i d’ajuda mútua, d’harmonia de la persona amb ella mateixa, amb la naturalesa i amb les altres persones, de respecte pels drets humans... Tant de bo el conflicte bèl·lic muntat a Ucraïna faça reflexionar sobre aquestes necessitats imperioses i ens situe en un imaginari col·lectiu pacifista. You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one!