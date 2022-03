Guerra y paz

Caen las bombas sobre la población civil de Ucrania. Putin amenaza con una tercera guerra mundial, por supuesto, nuclear. Toda la humanidad tiembla en manos de un presidente del que se empieza a dudar sobre su salud mental. Psicólogos analizan sus expresiones, que son inexpresiones. Intentan leer tras la profundidad de su mirada. Expertos militares advierten de la destrucción de naciones enteras si cualquiera de los misiles que pueden lanzarse desde los submarinos ilocalizables surcan los cielos. Y las gentes del común se preguntan cómo es posible que hayamos llegado a fabricar armas capaces de destruir a la humanidad. Las gentes de bien, las que se ganan el jornal, en caso de tenerlo, no pueden entender cómo se ha gastado ese dinero en armas. Como es posible que se inventen artefactos para matar cuanta más gente mejor… Muchos creen que dada su capacidad destructiva nunca se utilizarán. Confían en un acto de raciocinio. Tienen fe en la razón humana. Y te sueltan el latiguillo aquel de que si quieres la paz prepárate para la guerra…

Sólo sabemos que el mal existe desde que el hombre pisa la tierra. Caín mató a Abel con una quijada de burro. Dicen que por envidia, por no sentirse amado. Uno piensa en Putin. Nunca sintió el amor en su niñez.

Sólo sabemos que esa capacidad de discernir que sólo tiene el hombre puede gastarse para el bien o para el mal. Una sociedad nihilista, que ha olvidado educar a sus gentes en el valor de saber elegir entre lo que es bueno y lo que es malo, se encuentra ahora desnuda, inútil ante la evidencia del mal, ante la espantosa realidad de una guerra que ahora sí, nos toca de cerca. Porque puede haber guerra en tierras asiáticas, puede haber matanzas indiscriminadas entre tribus africanas pero que en el corazón de Europa, madre creadora y civilizadora de medio mundo se escuchen bombas contra civiles, veamos convoyes militares kilométricos y decenas de miles de refugiados, eso, no entraba en las mentes acostumbradas al confort de las sociedades libres y abiertas.

El Parlamento europeo se une en contra la agresión de un pueblo que se dice hermano de otro. La guerra ha activado el sentimiento patrio de los ucranianos. Ya nada será igual. Putin lo sabe. Ha perdido Ucrania para siempre, sea cual sea el resultado militar, que si nadie lo evita será un triunfo de las armas sobre la razón y el corazón. Ese pueblo hermano no puede ser atacado con una guerra sin cuartel.

Un vibrante discurso emotivo de Borrell a favor del valor impagable de la libertad es la respuesta a la llamada de auxilio de un valiente presidente ucraniano que, sabedor de la imposibilidad de hacer frente a la maquinaria militar de la antigua URSS confía, ingenuamente, que la OTAN entrará con su aviación, su artillería y su infantería para liberarlos de la invasión. Biden ya ha dicho que no enviará soldados americanos a Europa. Así es que no queda más remedio que medir los pasos para no enrabietar todavía más a la fiera. Un gato acorralado es más peligroso que con la puerta abierta.

Putin ha perdido la guerra porque ha perdido el relato. Los niños de Occidente, asustados por lo que ven en las televisiones, relacionan los colores de la bandera de Ucrania con la libertad, con el bien. Y ven a Rusia como un enemigo que si antes era lejano hoy lo sienten en el cogote. Perdidos los corazones de Ucrania, a Putin sólo le quedan las armas nucleares para morir matando. Nos jugamos el futuro. Y no, no crean en la bondad intrínseca del hombre. Es mentira. En su naturaleza existe el mal.