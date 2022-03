El 1986 Joan W. Scott publicava un article capital per a la historiografia contemporània «A Useful Category of Historical Analysis». En ell establia, per primera vegada, l’ús del concepte de gènere en la història i plantejava el caràcter de construcció sociohistòrica de les identitats masculines i femenines i, per tant, la variabilitat històrica de les relacions entre hòmens i dones.

No cal saber-ne massa del tema per recordar com, en terres peninsulars, l’accés de la dona al poder ha estat pràcticament inexistent. Al llarg de la història s’ha anat barrant a les dones el pas a la cúpula política, totalment. En la Corona d’Aragó hi havia la llei sàlica que impedia a les dones l’accés al tro sempre que hi haguera algun mascle en la família. Després, esta norma passà també a la corona de Castella i ja sabem les conseqüències en allò que fa a les guerres carlistes. Fins i tot en l’actual constitució espanyola vigent encara sonen remors d’aquelles antigalles. La qüestió a dilucidar ara és, si esta pràctica ha quedat com un costum històric a oblidar o si, pel contrari, malgrat les públiques proclames a l’efecte, la dona continua foragitada dels llocs claus de la política.

Deixant al marge l’episodi, malauradament anecdòtic, de l’accés de la dona al govern durant la II República, em referisc a Frederica Montseny que ostentà la cartera de Sanitat concretament durant la Guerra Civil. Moltes dècades després Soledad Becerril arribaria a Cultura. No em referisc a esta qüestió sinó com, l’accés de la dona a poder en els temps recents resulta, quasi, una concessió magnànima que els hòmens fan a les dones. De fet, les famoses «paritats» en les llistes acostumen a conformar-se a partir del cap de llista, que acostuma ser home, almenys, entre els partits amb representació en el Congrés espanyol. No recorde cap dona que lidere un partit. És més, quan ha hagut possibilitat de que una dona ostentara el poder, ràpidament ha estat foragitada; si més no, en allò que fa als partits majoritaris.

Pense en l’acomiadament de Zapatero de la primera línia política. Com a conseqüència de la crisi econòmica de 2008 era més que previsible que el següent candidat del PSOE a les eleccions tinguera un fracàs electoral. Alfredo Pérez Rubalcaba haguera pogut assumir la condició de màrtir: presentar-se a les eleccions de 2011, fracassar i passar-li el testimoni a Carme Chacón. El primer es va acomplir: perdé les eleccions, però no va cedir la governança del partit a l’exministra socialista. Es va mantindre com a secretari general del PSOE fins que, en 2014 va passar el testimoni a Pedro Sánchez: d’home a home. Després, la mort truncava la trajectòria de la primera ministra de Defensa d’Espanya deixant, una vegada més, l’enyor d’allò que hauria pogut ser.

Pel que fa al partit dels conservadors la cosa no va diferir en excés. Mariano Rajoy va ser el successor en la presidència de govern de José Luis Rodríguez Zapatero: una altra vegada d’home a home. Al final d’aquella legislatura la repercussió pública dels casos de corrupció política van arribar al clímax en un context de patiment social pels efectes de la crisi; és cosa sabuda. Rajoy haguera pogut passar el relleu a la vicepresidenta del seu govern alhora intel·ligent i culta: Soraya Sáez de Santamaría. No va ser el cas. Això sí, Rajoy no es va atrevir a defensar l’indefensable i va eixir Soraya al debat televisiu de desembre de 2015. En principi podríem pensar en el símil d’una ovella portada a l’escorxador. No. Malgrat les al·lusions jocoses a l’absència de Rajoy que van fer els candidats -tots hòmens, inclosos els de la «nova política»-, la ministra de la Presidència va mantindre la dignitat i, fins i tot, va argumentar la gestió del seu govern. Resultat: el seu partit va obtindre 123 escons, mentre que els socialistes n’obtenien 90. El mèrit, des d’un punt objectiu va ser de la vicepresidenta. Conclusió: quan Rajoy va assistir impotent a la seua pròpia defenestració, no va ser Soraya la seua continuadora, sinó un tal Casado, això sí, amb un programa nítidament neoconservador.

No deixa de ser curiosa l’evolució d’este personatge. Més enllà dels seus dubtosos mèrits acadèmics, que jo sàpia no li són coneguts altres profits més enllà de la seua vinculació a la política; cosa que, per altra banda, no és singular en la vida pública. Vull dir, que no es tracta de diputats que hagen triomfat en qualsevol camp de la vida professional i aporten la seua experiència a la cosa pública. No. Es tracta de gent que passa per la política i, en eixir, se servix d’ella per aconseguir un bon lloc professional en l’àmbit privat. En eixe sentit no ha resultat estrany el què ha passat amb una estrela fulgurant del seu partit: Cayetana Álvarez de Toledo. D’entrada, esta dona tenia, té, una preparació intel·lectual aclaparadorament superior a la de Casado. Com a portaveu del seu partit, més enllà de les posicions personals de cada un, cal admetre que va brillar amb llum pròpia. Conclusió: va ser defenestrada.

Estos dies hem assistit a l’espectacle propiciat pel Partit Popular per l’atribució de falta d’ètica a la presidenta de la Comunitat de Madrid. La percepció per a molts militants populars ha semblat una cacera d’hòmens sense pietat contra la dona. Error de càlcul i ineptitud. Certament, les mediacions de Tomás Díaz Ayuso per a la consecució de mascaretes i l’aquiescència de la germana presidenta són, d’entrada, no exemplars. Irònicament, el ja exsecretari general dels populars amb el seu cap, exhibiren una protecció erràtica al seu adlàter: un autèntic projecte de flor, incapaç d’encertar una tecla ni a la de tres. L’espectacle final de cessaments, desercions i traïcions és, malauradament, un escaló més cap al descrèdit de la política.

Potser per això crec que ha arribat l’hora de traure’n profit dels ensenyaments de Joan W. Scott i de que, els partits amb possibilitats de poder, conservadors o progressistes, comencen a cedir el lideratge a les dones. Esperem que esta vindicació esdevinga prompte obsoleta.