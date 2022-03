Esa maleta es la mía

El colmo del centralismo ferroviario es que haya tantas conexiones hoy desde el centro de España con la periferia que los trenes ya no quepan en la gran estación central (nunca mejor dicho), Atocha. El colmo del centralismo mental que impera en algunos fríos departamentos ministeriales es que la solución a ese problema se haya adoptado sin consultar con el territorio afectado: la Comunitat Valenciana. Así, en papeles dibujados hace una década de los que nadie tenía conocimiento se prevé que el destino de los trenes AVE valencianos sea Chamartín y no Atocha. Y así se iba a aplicar. Sin pedir opinión al territorio afectado. Porque es una afección que durante al menos seis años los viajeros valencianos a Madrid sean enviados a un punto mucho más alejado del centro de la capital y con un trayecto más largo (unos quince minutos). Pero en el imperio de los tecnócratas esta era la solución viable (la conexión es mucho más complicada con los trenes del sur) y nadie pensó otras alternativas. Al final, los políticos las han buscado. O están en ello, aunque solo sean parciales. Han visto la luz de alarma y han actuado. Aunque sea casi en el último minuto. En este caso, los políticos (de hoy) están intentando apagar el incendio creado desde el reino de la tecnocracia y que otros políticos (de ayer) dejaron crecer.

Esa es la actualidad próxima estos días, pero cuesta digerirla, como si el bocado contuviera tornillos. Cuesta porque suenan las bombas y las sirenas demasiado cerca, y no son por fiestas ni mascletades, que dejan un regusto amargo, como si el cuerpo no asimilara bien la alegría. Demasiado pesar encima. Cuesta porque la guerra suena en calles como estas y sobre gentes como estas. Esta guerra no es como otras porque llega a través de voces y rostros identificables, incluso personalmente. La maleta del muerto de la fotografía que el lunes publicaban todos los periódicos podría ser la mía. Puedo imaginar su contenido. Un par de mudas, la bufanda que ella te regaló las últimas navidades, el peluche con el que la niña duerme desde que nació y que no le cabe en la mochila que le habéis colgado en la espalda, una batería externa por si no hay posibilidad de cargar el móvil allí donde lleguéis, un disco duro con las fotos de una vida, el último cuaderno de tu diario (quién sabe qué será de los otros) y la escritura de la casa, por si no volvéis y un día tus hijos o tus nietos han de reclamar la propiedad... Hasta que llega el estruendo. Y la sangre. No es mal ejercicio para valorar el presente pensar qué meterías en una pequeña maleta si tuvieras que dejar tu casa y tu ciudad en media hora.

Las bombas siguen cayendo mientras plantamos fallas y en el noticiario cuentan que el precio de la energía se dispara. Suena obsceno que preocupen más las consecuencias del horror que el propio horror. En especial, cuando tiene arreglo. Nada dice que las tarifas sean inmutables. Basta una decisión política contra la obscenidad de que el precio de la energía sea el más alto de la historia cuando solo una pequeña parte procede del gas, el caro ahora. Es una obscenidad pensar dónde va ese margen. Políticamente se puede actuar. Igual que hace diez años se actuó para frenar el avance de esas renovables que hoy tanto deseamos. Fue Mariano Rajoy, aunque hoy pocos se acuerdan. Pero qué quieren, suena obsceno hablar de dinero y política cuando hay maletas sin dueño manchadas de sangre. Podría ser la mía.