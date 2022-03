No sé si Putin y su staff pensaron los posibles marcos que se le presentarían tras la invasión de Ucrania; a mí me ha sorprendido la reacción de Europa ante la guerra y la crisis que se nos viene encima, que apenas ha comenzado, porque nunca antes hubo una reacción tan intensa y repentina de Gobiernos e Instituciones en defensa de la libertad, la Democracia y la integridad de un país.

Me alegra que también el Gobierno de España esté en línea como uno más respaldando a un país libre y democrático frente a la agresión bélica de uno de los últimos sátrapas ultranacionalistas e iluminados en la escena internacional. Acabo de saber que además de ayuda humanitaria, el Gobierno español también va a enviar armas y material bélico uniéndose a iniciativas similares que comparten incluso países tradicionalmente neutrales; todos van a facilitar que la Resistencia ucraniana pueda defenderse con armas contra la agresión.

Como memorialista no puedo menos que apoyar la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez teniendo en cuenta que hace más de ochenta años hubo otra Ucrania a la que aquellas «Democracias» no permitieron defenderse de otra agresión interna y externa en la que participaron otros locos como antesala de la gran guerra europea que vendría tras la guerra de España. Ojalá y entonces aquella vieja República española hubiera tenido el apoyo que hoy tiene la República de Ucrania. Nuestro Gobierno, aun sin proponérselo, está dando una gran lección de dignidad a las Democracias actuales entregando armas al Pueblo ucraniano para poder defenderse, algo que fue negado al Pueblo español con la hipócrita política de «No Intervención» marcando para siempre nuestra Historia; por eso desde la perspectiva memorialista no puedo menos que alegrarme por la actitud de los demócratas de, por una vez, asumir sus compromisos con los valores que dicen defender. Nunca es tarde; ojalá y esta reacción sirva de advertencia a otros iluminados. Pero ya se percibe otra guerra declarada contra todos los pueblos por otros de nuestro propio bando, la que nos declaran las Petroleras, las Eléctricas, brókers y especuladores aprovechando que mueren personas en los frentes de batalla para agredir con precios abusivos, de usureros, a quienes no tenemos ninguna culpa… Ojalá y el nuevo Frente Democrático sea capaz también de sujetar a estos otros enemigos de todos.