Passen els dies i no recuperem l’alegria. Ni la il·lusió per viure la festa fallera fa que s’esborre el que passa al món. És clar, que sempre han existit conflictes i víctimes. Ara, pels motius que siga, hi ha un matís: la condemna unànime a les accions del dictador rus. Benvingudes siguen les condemnes mundials. Esperem que seguisquen. Però sobretot el que ens hem de preguntar, en tots els casos, és quan acabaran. Res millor que realitzar-ho amb la preposició ‘fins a’. En alguns moments, amb els adverbis de temps, perd la ‘a’. Tanmateix, independentment de la forma que adopte, és un bon crit per a demanar pel final de les guerres i les violències.

Hi ha molts ‘fins a’ que paga la pena pronunciar. En esta setmana, situada al voltant del 8-M, cal nomenar els dedicats a la discriminació de la dona. No solament hem de dir-ho davant les situacions relatives a les agressions físiques. També hem de considerar ‘fins a’ quan duraran eixos micromasclismes que produïxen la discriminació femenina. Resulten complicats de desintegrar, entre altres coses, perquè són tolerats per les dones. És també greu que, des de molts sectors, no s’assumisca la necessitat de la discriminació positiva. Sabem que a voltes la paritat no és justa i significa sacrificar persones qualificades. No obstant això, sols mesures provisionals com eixes ajuden a trencar sostres. Desitge que així s’entenga també en el món fester. El fet que s’haja obviat la paritat per a formar una mesa precongressual fallera ens ha de fer pensar.

Contestar ‘fins a’ quan duraran les catàstrofes és complicat. Tanmateix, si apliquem fórmules que ens ajuden, potser trobem alguna resposta. En eixe intent, estos dies m’ha donat una lliçó la directora del CEIP «La Laguna» de Los Llanos de Aridane (La Palma) Mónica Viña. He tingut la sort d’entrevistar-la. La seua escola va estar engolida pel volca. Però els xiquets i les xiquetes estan superant la pèrdua de companys i companyes i del seu edifici gràcies a l’educació emocional. M’han demostrat la importància que té l’assignatura en la formació de l’alumnat i per a superar desgràcies. Des de la Conselleria d’Educació, podrien prendre’n nota. Caldria implantar-la en tots els nivells escolars.

En definitiva, pregunten-nos ‘fins a’ on arriben els moments dolents com a bona teràpia per a superar-los. L’esperança més difícil sorgix de la solidaritat inesperada.