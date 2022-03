Era una notícia esperada, es venia anunciant, feia setmanes, que la Fiscalia del Tribunal Suprem arxivaria les causes que estava investigant sobre presumptes activitats delictives comeses per Juan Carlos I de Borbón, auto desterrat a casa dels seus amics àrabs a Abu Dhabi, I, finalment, la Fiscalia del Suprem la setmana passada va fer públic l’arxiu dels 13 delictes, gairebé tots de caràcter fiscal, pels que estava sent investigat l’ex Cap d’Estat. Tant la Casa Reial com la Fiscalia tenen l’oportunitat d’aprofitar el «tempus» en que han de donar les noticies, o al menys això sembla, perquè passen sense pena ni glòria pels mitjans de comunicació, ocupats, en el moment, en temes més preocupants per la ciutadania. El març del 2020, en plena pandèmia, quan la principal preocupació que tots teníem era cóm sobreviure davant un perill desconegut, des de Zarzuela es va fer públic que Felipe VI retirava la «setmanada» al pare i renunciava, cosa que no pot fer, a l'herència paterna. Ara, quan la pena i la por a una guerra que té el perill de ser nuclear, la Fiscalia anuncia que arxiva unes investigacions que fa temps ens està avisant que anava a produir-se. D'això se'n diu casualitat, no hem de ser mal pensats.

La premsa monàrquica va esclatar en ovacions ditiràmbiques i explosions de fe en la Corona davant els dos decrets de Fiscalia, i tots a una van fer fermes demostracions de fervor monàrquic. Per ells, com pel Partit Popular, quedava impol·luta l'imatge de Juan Carlos I, un rei «campechano» que no havia comés cap delicte, i es que, per alguns , cobrar comissions, blanquejar diners, defraudar a Hisenda o acceptar suborns es el pa nostre de cada dia. Van oblidar llegir les 90 pàgines on la Fiscalia explica perquè té que arxivar les acusacions sobre presumptes delictes comesos per Juan Carlos I.

La Fiscalia no diu que l’anterior Cap d’Estat no hagi comés alguns dels delictes. Amb el Codi Penal i la Constitució a la vista uns delictes no es poden perseguir perquè el rei, constitucionalment, era inviolable, altres ja havien prescrit i no es poden perseguir i altres, la defraudació del IRPF a Hisenda, no havien arribat a ser delicte perquè l'emèrit, en febrer del 2021 havia regularitzat 4,400,000 euros que havia «·oblidat» pagar quan tocava fer-ho. No sé si a qualsevol altre espanyol Hisenda i la Fiscalia el deixarien escapolir-se davant un frau fiscal com aquest.

Alguns juristes opinen, i estic d’acord amb ells, que la inviolabilitat reial mai pot suposar una impunitat. Interpreten que aquest privilegi, que no tenen la resta de ciutadans. tan sols es aplicable a les ocasions en les que el rei està fent de rei, i per això els seus actes son refrendats per la signatura d’un ministre o del President del Govern. Però quan el monarca actua com un particular, com un viatjant de comerç, aprofitant el seu alt càrrec, i cobra uns diners per la seua intermediació, o, a canvi, rep algun regal, ningú regala 65 milions d’euros a canvi de res, el regi privilegi de la inviolabilitat deu desaparèixer, ja que en cas contrari es converteix en impunitat. Després no ens podem estranyar que alguns organismes miren Espanya com una democràcia de segona divisió.

Ara tan sols falta posar data al retorn de Juan Carlos del seu autoexili daurat, tindrà que pactar amb el fill, perquè a Moncloa estan en posició de firmes tot esperant ordres, mentre els del PP ja estan demanant que tots els ciutadans vagen en processó al Palau d’Orient on organitzaran un besamans per demanar perdó al ex rei, així ho han demanat en una piulada a Twitter els cadells de la gavina. Deu salve al rei, nosaltres ja intentarem salvar-nos. No ens serà fàcil.