N’hi ha que naixen amb una flor al cul i la mantenen ben regada durant tota la seua vida. Pedro Sánchez, n’és un. Un autèntic afortunat, a qui li toca la grossa de la loteria en cada sorteig. Un personatge que ha sabut viure gairebé de la política des que es va afiliar al PSOE en temps de F. González. De bona fusta ve el trompellot: son pare ja va ocupar diferents càrrecs en governs socialistes i ell, de jovenet, ja ensumà els avantatges de viure de la rifeta parlamentària, de menjar el pa de l’ase amb vestit, camisa blanca i corbata.

Als 26 anys ja treballava d’assessor al Parlament Europeu. Menuda llet, amb un jornalot de més de 5.000 € al mes! Després, diputat en 4 legislatures i regidor de l’Ajuntament de Madrid. Va ser membre de l'Assemblea General de Caja Madrid durant 5 anys –amb un bon sobresou per quatre reunionetes–, en les quals no va dir ni pruna davant les mafioses actuacions de M. Blesa (company de pupitre d’Aznar). Hi va votar a favor de l’emissió de les preferents (una terrible estafa bancària). Va ser testimoni de pedra de les infames targetes Black. Va donar el vistiplau als sous galàctics que rebia la cúpula abjecta del banc... Casualment, va percebre en aquella època un crèdit hipotecari de 160.000 € en condicions molt favorables. Un deplorable historial que mai no li ha passat factura.

Com un castís Forrest Gamp, després d’un seguit de xambes, es convertí, contra pronòstic, en secretari general del PSOE. Tot i ser rebutjat pel l’establishment del partit i estar enfrontat als barons territorials, aconseguí assaltar el cel socialista i posteriorment la Moncloa. Gràcies a una falsa disfressa d’ideologia podemita féu possible la recuperació d’una part important del vot més esquerrà que s’havia declinat per P. Iglesias.

Més recentment, el casual error del despistat diputat del PP a favor de la Reformeta Laboral es converteix en un dels més importants bàlsams en el sortós camí polític de P. Sánchez i de la presidenciable Yolanda Díaz. Salva el govern d’una desfeta de conseqüències incalculables. I de pas, dóna pàbul a moltes especulacions sobre el fantasma d’un sindicalisme vertical d’infaust record, per l’aliança contra natura entre els representants oficialistes de les classes treballadores amb la patronal.

Poc temps després, en una altra conjura del destí sanchista, li cauen al PP totes les desgràcies de sobte. De manera inexplicable, P. Casado es posa a airejar les catifes de la corrupció familiar d’Ayuso i el tir li ix per la culata. Aquest intent de convertir-se en un episòdic Robin Hood li resulta un mal negoci i la cúpula del partit, frustrada i temorosa de veure com Vox li va menjant el terreny electoral, el tira pel penya-segat. I Sánchez, sense despentinar-se, podrà dir que ha vist passar pel seu davant el cadàver polític dels seus principals rivals: Rivera, Iglesias i Casado.

I arribarà Feijóo, l’esperança blanca del PP. Però, no ho tindrà tan fàcil. El seu currículum és susceptible de rebentar-li en els morros. La seua amistat perillosa amb M. Dorado –cap del narcotràfic gallec, condemnat i convicte– el té lligat de peus i mans, el perseguirà de manera implacable per a una nova bonaventura de Sánchez. N’hi ha que naixen amb estrella, fins que deixen de ser útils al sistema monàrquic-centralista-neoliberal i, aleshores, s’estavellen.