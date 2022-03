Reconozco que va a ser muy difícil abordar el artículo, sin ser percibido como defensor o acusador, a favor o en contra, según el “bando” de quien lo interprete.

ENTENDER requiere recopilar los hechos y reunir conocimientos, haciendo hincapié en las posibles causas que los provocan y los efectos que tienen.

En cambio, JUSTIFICAR implica una valoración de los hechos para determinar si son justos o no lo son, con la subjetividad que se deriva del relativo concepto de justicia que cada cual tiene.

Así pues, la diferencia está en que entender se refiere a los hechos “tal cual son”, mientras justificar apunta a cómo creemos que “deberían ser”, cosa que depende de principios, creencias o moral de cada uno.

Aunque parezca misión imposible, dada la polarización y una abrumadora falta de capacidad reflexiva, voy a tratar únicamente de ENTENDER lo que está pasando en Ucrania, y para ello empecemos por una recopilación, no exhaustiva, de hechos.

En 1950, la China de Mao, bajo el nombre de “Liberación pacífica del Tíbet” lo invadió y anexionó.

Desde 1962, EE.UU. bloquea Cuba, haciendo caso omiso de la ONU y causando perjuicios valorados en casi un billón de dólares.

Occidente lleva desde 1975 ninguneando al pueblo saharaui, ignorando el irrespeto de los Derechos Humanos por parte de Marruecos, y legitimando la ocupación del Sáhara.

En Occidente, llevamos lustros practicando la indiferencia con la masacre y el exilio del pueblo palestino por parte de Israel, que cuenta con EE.UU. para hacer caso omiso de las resoluciones en contra de la ONU.

Por dos veces, 1994 y 1999, Rusia invadió Chechenia, quedando definitivamente unida a la Federación Rusa.

En Occidente parece no conocerse ni parece importar nada el destino del pueblo kurdo, masacrado, sobre todo, por Turquía, país miembro de la OTAN.

Es un hecho el constatar que mucha gente ignora que en 2011, en Pakistán, la OTAN con la excusa del terrorismo, mató a 80.000 pakistaníes y desplazó a 3,5 millones de personas de su residencia, sin que nadie abriera la boca.

Occidente bombardeó en 1999 la antigua Yugoslavia, incluida la capital Belgrado, sin la autorización de la ONU, para proteger Kosovo, donde, por supuesto, ahora EE.UU. tiene la base de Camp Bondsteel, con más de 7.000 soldados.

En 2003, Occidente invadió y destruyó Irak con mentiras sobre unas armas de destrucción masiva que nunca encontraron porque no existían y desde entonces, el país todavía no levantó cabeza.

En 2008, Rusia invadió Georgia, dando lugar a dos nuevas repúblicas, Osetia del Sur y Abjasia, afines, hoy en día, a la Federación Rusa.

Occidente apoyó en 1982 a Inglaterra en una guerra desigual con Argentina al intentar recuperar las islas Malvinas, consideradas territorio en disputa por la ONU.

El mismo Occidente, en 2011 destruyó Libia sin que nadie alzará la voz, desparramando armas y yihadistas por todos los países del Sahel africano, países que ahora tienen que recurrir a los mismos que provocaron el desastre (USA, británicos, franceses, belgas, españoles) para garantizar la seguridad.

Todas las numerosas dictaduras latinoamericanas del pasado siglo, con sus asesinados, desaparecidos y exiliados, se gestaron o pidieron autorización en despachos de EE.UU.

Occidente, donde China le deja, sigue esquilmando África de sus recursos, corrompiendo gobiernos y lanzando unas tribus contra otras, mientras todos callamos, porque somos los beneficiarios.

De los hechos anteriores, creo poder decir que los hemos entendido (sin justificar), puesto que ya ninguna voz se levanta y los hemos incorporado a nuestra vida cotidiana. Nos guste o no, hemos asumido que el mundo funciona así. Son cosas que pasan.

Por tanto, pienso que no habrá mucha dificultad en entender (sin justificar), que Rusia invade Ucrania porque dicho territorio ya fue parte del imperio ruso con los zares y con la URSS, porque no quiere bases militares de la OTAN en su frontera y para proteger a la castigada población pro rusa de la región del Donbás.

Ninguna de estas barbaridades tiene justificación, pero sorprende sobremanera que ahora nos extrañemos que Rusia haga lo que está haciendo con Ucrania, que no es nada diferente de lo que Occidente lleva haciendo por medio mundo. La no justificación, no impide que haya países que consideren ciertas actuaciones como “aceptables” ante situaciones concretas.

La mayor dificultad viene del temor a que entender aquello que no aprobamos, parezca una renuncia a principios que nos parecían inamovibles. En estos tiempos de confusión y penumbras, lo más difícil de conseguir ante situaciones nuevas, no es tanto adaptarse a ellas, sino tener una descripción fiable de la realidad antes de emitir juicios apresurados.

No es fácil, pues nos hemos acostumbrado a dar por ciertas las informaciones que dan unos medios de comunicación nada neutrales, tanto de un bando como del otro, unido a una cierta pereza para pensar, lo cual nos lleva a no querer ir más allá de lo que estamos acostumbrados a observar, dificultando el análisis de las situaciones.

Hay una parte que considera las explicaciones como injustificables, mientras otra parte, al revés, parece apreciar que las justificaciones son inexplicables, todo en un contexto difícil de interpretar, digerir y asimilar, pues la coyuntura es propensa a generar más preguntas que respuestas y a excitar los ánimos en vez de apaciguarlos. Más que preguntarse quién tiene la razón, habría que preguntarse cuánto de razón tiene cada quien.

Y ya para terminar, si llegados a este punto, se deduce que estoy JUSTIFICANDO a Putin, un ex KGB, derechista confeso, fanático nacionalista, fundamentalista religioso, represor de disidentes, homófobo convencido, y sobre todo, una persona sin ningún tipo de escrúpulos, es que no se ha ENTENDIDO nada y por tanto este artículo, aunque me pese, no habrá alcanzado el objetivo para el que fue escrito.