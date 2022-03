La ‘nena’ de Berlanga

Vaig assistir dilluns a la lectura dramatitzada de Mi querido Berlanga, soy la niña de ‘El verdugo’ en La Mutant. És l’obra de la dramaturga Margarita Sánchez, que quan sols tenia nou mesos la va fitxar Berlanga de figurant a l’escena del casament d’El Verdugo. Un text àgil que reviu el que va suposar el rodatge de la pel·lícula al madrileny barri de La Latina i en especial per als veïns del carrer de l’Àguila. Una de les obres mestres del director valencià es va estrenar el 1963, una dècada clau tant pel cinema com pel franquisme. I igual que la pel·lícula, l’obra de teatre parla de les misèries de la dictadura.

La lectura dramàtica va ser dirigida per Lola López i representada per la Companyia Hongaresa de Teatre amb un gran repartiment: Verònica Andrés, Álvaro Báguena, Mafalda Bellido, Josep Manel Casany, Victòria Enguídanos, Àngel Fígols, Lola López, Jessica Martin, Pep Ricart, Marcos Sproston, Begoña Tena, la col·laboració especial de Javier Quintanilla i la presència de l’autora, que aprofita el final per a passar comptes amb aquell món de la farandula mentre les classes menestrals encara vivien en la indigència.

Assistir a una lectura teatral és una experiència molt recomanable, que retrotrau als anys escolars amb aquelles lectures col·lectives en classe quan tenies la sort d’una bona professora. A més, llegir el text de la peça és el primer dels assajos actorals, el contacte inicial amb la representació, on s’anoten les entonacions, les pauses o els canvis de veus. Inclús on el director comprova si l’elecció de l’elenc ha estat adequada.

En el cas de dilluns, s’observà els bons actors i els regulars, però entenc que no havien tingut molt contacte amb el text de Margarita Sánchez. El cas és perquè en l’allargat Any Berlanga cap de les institucions implicades s’ha interessat per produir el muntatge, amb els personatges teatrals de l’obra i el posterior passeig per uns quants escenaris valencians. És inexplicable. Està demostrat que ací fem funerals de set estrelles, però per als homenatges i centenaris som pura pirotècnia.