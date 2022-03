El país de los valencianos en esta hora

Ahora que el PP ha rebasado unas cuantas líneas rojas y, a diferencia del resto de Europa, va a facilitar que la extrema derecha gobierne (sin complejos ni cortinas de humo) una autonomía española, es buen momento para levantar la vista, mirar qué tierra pisamos, aquí cerca, y lo que se nos viene encima. Tras casi siete años de gobierno de la izquierda en el país de los valencianos, la lacra de la corrupción política es pasado, los indicadores económicos son positivos, en especial el empleo, como es habitual en cada etapa de repunte de la economía, se han desprivatizado servicios básicos y la pandemia empieza a ser pasado dejando más cicatrices emocionales y personales que de gestión de lo público (pese a algunos errores). No obstante, persiste la lacra de una financiación insuficiente, los índices de desigualdad no se han frenado y los niveles de pobreza presentan pocos cambios con respecto al pasado: se han creado recursos nuevos y más potentes pero las listas de espera continúan superando a las de receptores de estas prestaciones.

Y ahora, cuando los planes para el tramo final de legislatura eran de reactivación de la economía, la guerra. La real. Vienen tiempos duros, ha advertido el presidente del Gobierno. Los efectos de este conflicto serán más duros que los de la pandemia, ha dicho el presidente valenciano. Ya se aprecia, con los precios desorbitados de la energía y una inflación al alza que mengua el poder adquisitivo de las familias.

La guerra significa que todo este segundo mandato de la izquierda se va a desarrollar en un contexto de catástrofe, donde la emergencia se impone necesariamente a lo importante. No era el escenario que hace unas semanas manejaba Ximo Puig, obligado a buscar medidas que alivien los bolsillos de la ciudadanía frente a un problema energético sobre el que solo puede recetar tiritas. Ante una perspectiva de conflicto largo, los valencianos llegaremos a las urnas con una economía de guerra, que se notará en las neveras, y en una atmósfera de cansancio social tras haber digerido en una década (o al menos masticado) una crisis financiera, la mayor pandemia en un siglo y una guerra dentro de Europa. Podría ser peor con una respuesta pública austera y una Unión Europea rota ante la invasión de Putin, pero no es la coyuntura ideal para el que gestiona. Cuidado con la abstención, aunque la creciente polarización aliente a acudir a votar.

A la izquierda se le presenta además el problema de Mónica Oltra, acechada por un caso judicial que ha adquirido tintes preocupantes cuando parecía que se desvanecía. A la vista de las últimas resoluciones del juez de instrucción, no es descartable la imputación de la líder de Compromís. Y aunque ella pueda defenderse (e incluso obtener un efecto rebote) al ser objeto de una cacería de la extrema derecha (impulsora de este último procedimiento en torno a la menor abusada por el exmarido de la consellera), el desgaste personal (y del Ejecutivo) está asegurado. Y la situación será difícil de sostener si todo acaba en condena a alguno de los funcionarios por haber desprotegido a la menor.

El panorama en torno a Oltra tiene una derivada además en la plataforma de Yolanda Díaz, en la que la valenciana aparecía como uno de los principales referentes. Es difícil que todo continúe igual si a la vicepresidenta se le complica el horizonte judicial. Más problemas, por tanto, además de los recelos de base, para una posible asimilación electoral en las autonómicas de Compromís y Unides Podem. Cómo acabe este proceso puede determinar un plus de ilusión o de desencanto en la izquierda, cuyo margen en las Corts es de solo dos escaños.

El panorama no es sencillo así de cara a este año y poco hasta elecciones, por mucho que no vea un gran adversario en el otro lado, con un PP aferrado a apenas unas pocas ramas: el caso de la vicepresidenta, las rancias disputas identitarias (un modo de contener a la ultraderecha) y la promesa de múltiples bajadas de impuestos. A Carlos Mazón le está costando ganar notoriedad, por más que se patee la C. Valenciana, y se le presenta la amenaza de quedar difuminado detrás de Esteban González Pons, que ya ha emergido como gran referente popular valenciano al lado del nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo. A Mazón, el pacto con Vox en Castilla y León le quita quebraderos de cabeza, porque no habrá impedimento para hacer lo mismo, si llega el caso. A la izquierda, el acuerdo de Valladolid puede servir para movilizar a los suyos ante el temor ultra real, pero ese discurso parece evidente que no afecta a la gran masa votante del PP. Más allá de algunos dirigentes, pocos, concienciados de los riesgos para la democracia y la convivencia a medio plazo, no se percibe sensación de rechazo y amenaza en la ciudadanía simpatizante del PP.

¿Qué harán los votantes de Ciudadanos en 2023? Es una de las claves del año que se nos viene encima. En ese sector más templado de la derecha debería hacer mella el acuerdo con la extrema derecha, pero confieso que es más un desiderátum que otra cosa (en algunos temas identitarios existe una conexión sencilla entre Cs y Vox). Los socialistas confían con cazar una parte de esa bolsa de votos, pero la abstención y el PP son los destinos más claros. El pacto castellano podría reavivar a Cs, pero sin un liderazgo definido en el territorio valenciano y sin un mensaje diferencial al que agarrarse parece difícil.

La ultraderecha valenciana tampoco tiene líder ni discurso propio, más allá del que llega desde Madrid. Lo peor es que tampoco lo necesita. Solo tiene que sentarse a esperar, dejarse ver poco para evitar errores y recoger víctimas de los otros partidos con la seguridad de que el viento de los tiempos les es favorable. Esperar así a ser determinantes en 2023 y empezar entonces a cerrar el círculo de apertura y modernización que se inició hace ahora casi 50 años. Todo eso está en juego en esta hora, mientras las bombas de un tirano (otro) siguen cayendo sobre la población de Ucrania. Así de triste es esta historia.