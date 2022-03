Nuestra provincia no se entiende sin la agricultura, pero si no se toman cartas en el asunto, tiene los días contados. La situación no es coyuntural sino crónica. Es una emergencia que debe preocuparnos y mucho. Un simple paseo por el término municipal de Gavarda sirve para comprobar el abandono paulatino de cultivos que se quedan yermos ante la falta de alternativas. Un paisaje que denota frustración y desilusión. Melancolía, en definitiva, al ver esas tierras en las que crecí viendo trabajar a mis familiares y en las que tantas mañanas disfruté con mi abuelo, mi padre, mis tíos y mis primos. Más bien, coraje. Porque el tiempo pasa, pero el campo siempre permanece.

Ese aroma de las primeras horas del día es inolvidable. Recuerdo cuando mi padre me animaba a tener tierra, «la terra sempre valdrà diners», explicaba. Eran otros tiempos. Naranjas, caquis, patatas o cebollas. No importaba. Tampoco antes se contaban las horas, pero al menos el mercado reconocía ese tiempo. Y en ese camino hasta hoy, recorrido generación a generación, lograron lo más importante: convertir a l’horta valenciana, en la mejor del mundo. Sin embargo, si no entendemos que son ‘els llauradors’ el eslabón esencial de la cadena, nunca encontraremos una solución a un sector que se muere.

Vivimos en la era digital en donde todo es instantáneo. Quieres algo y ahí está el teléfono para pedirte una pizza, comprarte ropa, alquilarte un hotel, o hacerte con un libro. Creemos saberlo todo porque nunca antes tuvimos un alcance inmediato a tanto conocimiento. Pero no sabemos nada. No sabemos que a nuestros agricultores se les está pagando el kilo de naranja a 11, o a lo sumo 15 céntimos, cuando producirlo les cuesta el doble. No sabemos que los agricultores valencianos tienen que cumplir requisitos y normas de producción más exigentes, y por tanto más costosas, que las que se les pide a los productores de otros países. Competir en desigualdad de condiciones está generando un panorama desastroso. Tampoco sabemos que en l’Horta Nord, la gente que lleva generaciones dedicándose al campo está vendiendo la patata a 10 céntimos el kilo, perdiendo la mitad de todo lo invertido durante el año. Y, por supuesto, desconocemos que la garrafa de 20 litros de glifosato, uno de los herbicidas más comunes, ha duplicado su precio en cuestión de meses. Les voy a dar un dato: un kilo de naranjas vale menos que una bolsa de plástico de las que nos ofrecen en cualquier supermercado. Solo con esta frase, ya se resume el malestar. Solo con esta prueba, ya se percibe la amenaza y la vulnerabilidad de un sector que reclama ser escuchado por la sociedad y atendido por los poderes públicos.

Son muchas las reuniones que he podido mantener con los profesionales agrícolas. Más que reuniones, conversaciones de tú a tú con aquellos que realmente madrugan todos los días para cambiar nuestro país, no como Yolanda Díaz, que un día se fue a dormir tarde, se levantó temprano, y tuvo, aún y así, que trabajar todo el día. Porque una jornada de la ministra que hace cosas chulísimas no es igual como la de un agricultor; la suya se centra en defender, desde su despacho, eso sí, los intereses de todos, todas y todes. ¡Vaya estrés de día!

Resulta sorprendente que no entiendan que los políticos somos pasajeros. El campo es el que siempre estará ahí. Resulta sorprendente que tome la decisión sobre la agricultura una persona que no ha pisado un bancal en su vida. Una persona cuyas manos jamás han tocado la tierra pedregosa que da los frutos que ponemos en nuestra mesa.

Lamentablemente, es esa gente ignorante de la verdadera realidad del campo la que decide las normas que condicionan y comprometen el futuro de uno de nuestros bienes más preciados. Quien no conoce el campo jamás podrá contribuir lo más mínimo a que éste se convierta en un sector productivo de futuro, rentable y sostenible. Los políticos debemos escuchar más y opinar menos de aquello que no sabemos. Que la consellera de Compromís Mireia Mollà, utilice un gato para ser tendencia en Tik-Tok puede resultar divertido; que se le mueran los burros que quería utilizar para prevenir los incendios en el Desert de les Palmes, es terrible. Por no hablar del cotonet, que ha causado cientos de millones de euros en pérdidas y todavía no se ha encontrado una solución, lo que demuestra que el plan de control ha sido un completo fracaso.

Confío en que pronto se les de voz y voto a los únicos que pueden darle la vuelta a este grave problema, los agricultores. Es un deber moral. Porque espero que mis hijos, y los hijos de mis hijos sigan creciendo rodeados de naranjas y de caquis. Porque así nos hemos criado muchas generaciones, y porque nuestros abuelos y nuestros nietos no merecen otra cosa distinta. Es momento de dejar de hacer folclore y tratar al ‘camp valencià’ como un sector de la economía que da empleo y riqueza. El campo no es un país extranjero.