De Atocha a Chamartín y de Sevilla al Cantábrico

La vida moderna llegó con el ferrocarril. Aquella máquina de hierro transformó por completo el siglo XIX, mucho más que el coche, que no sería el rey del transporte hasta bien entrado el siglo XX. Cuando llegó el tren, la gente creía que podía sufrir algún derrame interno motivado por la aceleración de los convoyes. Una vez superados aquellos temores ya quedó claro que en el interior de un objeto en movimiento no solo no existe éste sino que, además, como demostró Albert Einstein, el tiempo transcurre mucho más lentamente que en plena quietud. Desde aquellos primeros viajes sobre raíles, el ferrocarril sigue siendo el medio para la movilidad terrestre más eficaz, y más barato. Ante la crisis energética que se avecina, su capacidad colectiva y su escaso consumo lo hará más necesario todavía.

Nuestro país, precisamente, es el territorio europeo que más ha invertido en líneas de alta velocidad en los últimos años. Desde la aparición del AVE en España con la controvertida línea Madrid-Sevilla en abril de 1992, cuando la Expo, hace ahora justo treinta años, no ha habido autonomía –y capitales de provincia– que no hayan reivindicado su AVE particular, sin el cual poco menos que se queda aislada, como una paria, un territorio de segunda, una urbe desarticulada.

Fue en la Navidad de 2010 cuando el soñado AVE llegó a Valencia, en una conexión sin precedentes de hora y media con la céntrica estación de Atocha en Madrid vía Requena y Cuenca. Toda una revolución. Dos años después se terminó el empalme hacia Toledo poco antes de llegar a Madrid; de ese modo se conectaba de modo directo Valencia con Puertollano, Córdoba (3 horas) y Sevilla (4 h) sin necesidad de pasar por la capital del país. Todo un gesto antirradial.

Las inversiones en alta velocidad prosiguieron a buen ritmo y, en parte, han sido las responsables de la falta de presupuestos para otros proyectos de rango menor pero de notable importancia regional. No hace falta que recordemos los problemas que han mantenido hibernado el vital proyecto del Corredor Mediterráneo para conectar la frontera y Barcelona (que ya lo están) con el litoral valenciano, Murcia y Almería, un proyecto que resucita la vía natural (el histórico camino Augusto hacia la Bética) y que ha tenido que ser reivindicado con movilizaciones nunca vistas por parte de la iniciativa privada. Entre otras circunstancias, el mantenimiento de la planta automovilística de Almussafes está supeditado a la terminación eficiente del citado Corredor.

La misma sociedad civil valenciana no ha dejado de solicitar otros enlaces ferroviarios de gran trascendencia para el desarrollo regional. La conexión de Sagunto a Teruel y de ahí al Cantábrico, resulta clave tanto para el Puerto de Valencia como para la zona logística del Port de Sagunt. No digamos el mantenimiento de la línea de Xàtiva hacia Alcoi, sin la cual resulta imposible imaginar la reindustrialización de las comarcas centrales. Y todavía más trascendente deviene el proyecto para resucitar la conexión de Gandía con Dénia, recuperando el ferrocarril de la costa. Por no hablar de la desconexión ferroviaria de Benidorm, uno de los principales núcleos de atracción turística de España, que por no tener no tiene ni un mínimo enlace ferroviario con el aeropuerto de Alicante, cuyo servicio de taxis, por cierto, pertenece a Elche.

A la Generalitat Valenciana, qué duda cabe, le ha faltado empuje para reinvidicar ante el Gobierno de la nación sus necesidades ferroviarias. Hubo una ventana de oportunidad con el nombramiento de un valenciano, José Luis Ábalos, como ministro de Transportes, pero ahora esa cartera ha ido a parar a Cataluña de la mano del PSC, donde tienen también pendientes costosísimos proyectos para modernizar las cercanías e iniciar el gigantesco nudo de la Sagrera. No obstante, señalan las fuentes madrileñas que los delegados valencianos de la Conselleria encabezada por Arcadi España no paran de presionar para conseguir, al menos, que no se ningunee a la Comunidad.

Porque en esas está Adif, la empresa pública que gestiona ahora estaciones e infraestructuras, y que hace unos días deslizó la posibilidad de desviar la estación término de la línea a Valencia: de la céntrica Atocha a la más periférica de Chamartín. Todo ello en el marco de la puesta en máximos de servicio en la segunda línea del este mediterráneo, la que lleva a Alicante, Elche y Murcia. No ha sentado nada bien, y con razón, el traslado de los viajeros valencianos a Chamartín, por más que ahora se hable de que la inauguración de un túnel pasante por debajo de las actuales vías madrileñas hará posible nuevas rutas desde el Mediterráneo valenciano hacia Valladolid y Galicia, y en un futuro al País Vasco y al resto del Cantábrico. Largo nos lo fían.

De momento, también se perdió la conexión directa con Sevilla por culpa de la pandemia, aunque Renfe promete recuperar ese servicio a no mucho tardar. No llegan a tiempo para la Feria pero es seguro que se operarán trenes especiales para la final de la Copa el 23 de abril. En cualquier caso, conviene no bajar la guardia y seguir dando la barra; necesitamos, más que nunca, de buenos convoyes ferroviarios.