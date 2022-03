A la desesperada

Todos hemos sufrido una indigestión alguna vez. Para evitarlas el mejor tratamiento es no comer por encima de las posibilidades de nuestro estómago ni devorar alimentos muy grasientos. Empachados de rociítos, pantojas y demás sagas es como deben sentirse miles de espectadores de Telecinco que están siguiendo las recomendaciones médicas cambiando de canal.

Ya son cuatro los meses por detrás de Antena 3 en el ranking de audiencia y hasta Jorge Javier Vázquez desde «Sálvame» alude a la pérdida de seguidores en directo. María Patiño contestó de mala manera al público en el plató y el presentador le advirtió de que en estos momentos no se lo pueden permitir: «En otra época podríamos ser incluso impertinentes con el público, pero con el que nos queda, vamos a resguardarlo. No vamos a ser pocos y encima los vamos a echar».

La crisis del símbolo del universo Mediaset no es la única preocupación en la casa. Sonsoles Ónega en «Ya son las ocho», el clon vespertino de «Ya es mediodía», no ha hecho el más mínimo rasguño a «Pasapalabra» y la apuesta por «Pasión de Gavilanes» es todo un fiasco. Invirtieron un dineral en la vuelta del culebrón colombiano que triunfó hace casi veinte años, pero no consigue enganchar a un número suficiente de fieles lo pongan donde lo pongan, por la tarde, por la noche o en Divinity.

La última de esta semana ha sido intentar sumarse al tirón informativo de la guerra en Ucrania que está llevando a máximos de temporada a programas como «Al rojo vivo» y «Más vale tarde». La Sexta es la tercera cadena más vista estos días superando a La 1, a un par de décimas en el dato de media mensual.

Pensando en Mediaset que quizás sus espectadores habituales les dan la espalda porque están interesados coyunturalmente en la ofensiva de Rusia, ofrecen su propia ración diaria de bombas y lágrimas en el prime time utilizando de nuevo la estrategia de la clonación de magacines de la mañana que funcionan.

En este caso, de la mesa de actualidad con la que Ana Terradillos abre «El Programa de Ana Rosa». El estreno de «Ucrania: esto no se podrá olvidar». El 8M sacó de la parrilla la anunciada cobertura de la alfombra roja del concierto homenaje de Rocío Jurado cuya emisión reservaron para el «Deluxe Especial» del viernes.

El espacio que refleja «la parte más humana del conflicto bélico» aporta poco y no mejoró los datos de la última hora de «Secret Story» del martes anterior. Solo demuestra el pánico que se respira en la cadena.