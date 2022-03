Integrarse o desintegrarse

He tardado quince días en darme cuenta de que muchos de mis amigos, cuando opinaban sobre el tema de Ucrania, se referían en realidad a ellos mismos. Comentarios como «¡Cielevsky* es un loco! ¿Cómo se le ocurre la idea suicida de retar a Brutin? ¡Está arrastrando a su país al desastre!», no derivaban de análisis sesudos sobre la tierra de los cosacos ni una visión clarividente sobre los errores de la guerra fría, sino una analogía simplificada de opiniones sobre el independentismo, según el frente elegido y el atrincheramiento personalizado de sus opiniones. Algo natural, entretejido entre las neuronas de las necesidades, imperceptible como el aroma hormonal propio.

En cuestiones patrias todo el mundo tiene sus razones, excepto los que no han tenido un lugar donde acomodarse, la seguridad del clan familiar o esa elección de una identidad construida sobre afectos y obligaciones que los abanderados reclaman de forma abstracta bajo el lema de la libertad.

Cuando llegué a Madriz en los años ochenta, en pleno germen de los rancios disfraces de modernidad copiados en Londres, alquilé por azar una habitación en el castizo barrio de Chamberí. Mi patrona era una francesa de ochenta años, viuda de un militar de Cuenca, con quien había contraído segundas nupcias cuando el barco mercante de su primer marido fondeó en el hinterland deTánger cuando la ciudad era protectorado español, francés y, cómo no, británico. El perrito que la acompañaba se extravió y, cuando fue a recogerlo, se enamoró locamente a primera vista del peculiar veterinario militar de la delegación española que lo había encontrado.

Ex morfinómana, ciega del ojo derecho, comida por un cáncer estático que le había dejado sin un pecho, una clavícula y los ovarios, mi patrona bebía para desayunar varios vasos de whisky rebajado con agua con gas. Era lo que su médico le había recomendado para evitar la dependencia de los opiáceos, y una costumbre que adopté conjuntamente cuando me dijo el primer día: «¡No dejarás a una mujer beber sola!»

En la intimidad que procuraron aquellos cebollones matinales, me contó cómo había pasado la primera guerra mundial en Alemania por un azar del destino, que fue repatriada en tren por la Cruz Roja y que, durante ese viaje, fue molestada sexualmente únicamente por sus compatriotas. Al llegar a Francia y ser preguntada por los servicios de propaganda, declaró que los alemanes, lejos de ser malvados, la habían tratado con sumo respeto. Pero su madre decidió que la niña no había vuelto virgen a Niza, y entonces ella se casó con un capitán de barco para huir de su familia.

Paralelamente a esta novela, yo intentaba adaptarme a la vida madrileña, donde nadie decía que pronunciar «ej que» en vez de «es que» fuera una riqueza del idioma español, pero beber cerveza sí era obligatorio como señal de identidad y exaltación del grupo. Una cosa es ser patriota y otra ser patriotista, como tampoco es lo mismo beber vino, vodka, whisky y otros licores de calidad que beber alcohol. La precisión está hecha a la defensiva, puesto que el término alcohol está pensado para denigrar al consumidor sofisticado de espirituosos, igual que el término patriotero designa a quien no puede vivir sin consumir Patria a diario, mientras se inflinge una severa cirrosis en su objetividad.

La paradoja es que mi alta tolerancia a los venenos me procuraba la integración convirtiéndome en tan descerebrado como el que más y, por tanto, aceptado. Me cuidaba muy bien de confesar que una serie de circunstancias me habían convertido en un ser inmune a las locuras, drogas y dependencias de los otros, y me habían puesto muy temprano en el conocimiento de que la locura no es una dolencia mucho más inteligente que la diabetes o la apendicitis.

Hoy, cuando el prohibicionismo universal se nos ofrece como una de las garantías de la libertad de dependencia, recuerdo a Oscar Wilde cuando decía que hay dos categorías de personas interesantes: las que lo saben todo y las que no saben nada. Para él, la verdad estaba en los dos extremos del conocimiento, como el flujo magnético de un imán. Pero para muchos los grados intermedios vuelven a asumir importancia, y a ser interesantes los sombreados propios, garantía absoluta para llegar a ser un completo incomprendido entre las masas, siempre ávidas de tranquilizadoras y serenas monocromías.