Sé que es pot malentendre lamentar la destrucció del patrimoni cultural d’Ucraïna quan la invasió russa hi toca a morts cada dia. Però cuidar l’urgent (salvar vides) no implica descuidar l’important (salvar el patrimoni cultural). A la llum de les evidències, Rússia ha convertit en esquela mortuòria el text de la Convenció internacional que protegeix el patrimoni. Són tants els monuments destruïts que fan escassos els dits per comptar-los: esglésies ortodoxes i mesquites, edificis emblemàtics com la catedral de santa Sofia a Kíiv, la Filharmònica a Khàrkiv i el museu d’Ivankin. Patrimoni perdut o danyat que s’afegeix al d’anteriors conflictes bèl·lics com la Mesquita de Samarra a Iraq i Ferhat-pacha a Sèrbia, el Mausoleu de Timbuctu a Mali, Alep i Palmira a Síria, els Budes de Bamiyan a l’Afganistan, etc. Lamentablement, com advertira Mafalda, de vegades «l’urgent no deixa temps per a l’important». Les pèrdues seran irreparables si no es respecten els béns culturals, que són l’ànima d’una nació. Destruint el patrimoni es destrueix el passat; i el passat és memòria i la memòria és el sant grial de la identitat. García Márquez ho deia així: un poble sense memòria està condemnat a buidar-se d’identitat. I ja sabem com han contribuït a la destrucció del patrimoni dues guerres mundials i múltiples conflictes territorials, atès què allò que ens queda evoca la magnitud d’allò que ens falta. Tot plegat, un colp duríssim a la memòria universal. La destrucció del patrimoni cultural és també una arma de guerra, en la mesura que mostra el poder de l’agressor i desmoralitza l’agredit. Els estralls suposadament involuntaris d’un atac armat —matança de civils inclosa— són «danys col·laterals»: eufemisme introduït pels Estats Units a la guerra del Vietnam. Una forma hàbil de parapetar-se en la semàntica per no dir les coses pel seu nom i falsejar la realitat. En fi, el futur d’Ucraïna no està escrit; però, veient el que està passant, cada dia és més incert i de pronòstic reservat.