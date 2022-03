L’atropellament dels drets humans per part de Putin és categòricament indignant. La guerra perpetrada per l’autocràcia russa és terrorífica, però no és l’única que n’hi ha al món. El mutisme informatiu sobre la no –oficialment– conclosa pandèmia covid és desconcertant. Resulta més profitosa la retransmissió de tots els detalls d’una guerra al bell mig d’Europa, que ens domestique les consciències amb un constant ai al cor col·lectiu. Però, dels altres conflictes en procés al planeta, ni un borrall. D’Ucraïna, ho sabem tot en detall, minut a minut, en un directe televisiu molt sovint abusiu.

La invasió d’Ucraïna és molt dolorosa. Però, tots els conflictes bèl·lics ho són igualment. I també ho és la discriminació que els mitjans del règim apliquen sistemàticament amb la seua deplorable doble vara de mesurar. En el seu catàleg humanitari, hi ha persones mortes i refugiades de primera i de segona categoria. El racisme i el classisme formen part d’un currículum ocult difícil de detectar, però impossible de dissimular. I no els cau la cara de vergonya: la tenen massa dura!

Tan reprovable és la massacre que està causant l’exèrcit rus, com la del seu homònim ucraïnès durant els darrers 8 anys contra les autoproclamades repúbliques del Donbass –que votaren aclaparadorament per la independència–, on s’han provocat més de 14.000 persones mortes. I també ho és la cronificació del terrorisme i de l’apartheid que l’estat israelià aplica sobre la població palestina, amb milers d’assassinats i privació de drets. I també la il·legal ocupació del territori sahrauí per part del Marroc, amb dècades de vulneració de les resolucions de l’ONU. I les matances constants comeses per Aràbia Saudita contra el poble Iemenita. I tantes guerres actives a Etiòpia, Nigèria, Armènia, Azerbaitjan... ignorades pels que ara s’esgarren les vestidures amb els crims a Ucraïna!

I en totes les guerres sempre hi ha una immensa majoria que ho perd tot i una reduïda minoria que en trau tot el profit. Les riqueses, ni es creen ni es destrueixen, simplement canvien de mans. I amb un capitalisme en crisi profunda, les elits es tornen més malaltisses i agressives; busquen més poder i més tros del pastis econòmic. I una guerra com l’actual a Ucraïna, n’és una bona oportunitat. Ja ens estan daurant la píndola per a què ens fem a la idea d’estrènyer-nos el cinturó, davant un conflicte que es podria haver evitat amb una mica de trellat.

Les classes dominants dels Estats Units i de Rússia pugnen per no quedar-se enrere de la monstruosa economia xinesa, encara que siga a costa d’ensorrar la UE, que ha permés una guerra inaudita; que no sap traure’s la pasta dels dits per una obediència cega als interessos militaristes ianquis, amos i senyors d’una OTAN que no hauria d’existir. Mentrestant, els magnats xinesos fan palmes amb les orelles perquè tenen tots els trumfos a les mans; només han d’esperar per a seguir guanyant la partida d’escacs geoestratègica.

Les persones són subjectes de drets i de llibertats. Per als capitalistes, simplement són objectes d’explotació i de dominació, per a enriquir-se amb la seua força de treball o amb la seua sang –emprades com a carn de canó–; tant en la pau armada com en qualsevulla de les guerres que organitzen. Ja n’hi ha prou! Totes les vides importen!