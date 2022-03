Rere cadascun dels monuments fallers que, aquests dies, acoloreixen la ciutat de València –i molts dels municipis que l’envolten– s’agrupen nombroses persones actives i dinàmiques que es caracteritzen per un notable sentit de la col·lectivitat. I és el cas que moltes d’elles posseeixen, a més, una accentuada consciència històrica, perquè saben que el coneixement i l’assumpció del passat són una bona garantia de futur.

Entre aquests individus enèrgics i socialment compromesos destaquen els membres de l’Associació d’Estudis Fallers, que fou fundada en 1990 sota la presidència de l’insigne pedagog i cronista Enric Soler i Godes (1903-1993). Així, una de les múltiples tasques que porta a terme l’entitat –que té com a objectiu principal fomentar i divulgar la festivitat fallera en tots els seus vessants: sociològic, estètic, literari, econòmic, turístic...– és l’edició d’un anuari que, amb el títol de Revista d’Estudis Fallers. Quaderns d’Investigació Social de la Festa, des de 1994 acull anàlisis i articles d’opinió relacionats amb les Falles i d’altres solemnitats autòctones, sovint vinculades al foc.

D’aquesta manera, el passat dia 3 es presentà al públic el darrer número de la publicació –el 27–, que aplega dos estudis dignes d’elogi: un de Sílvia Musoles Ros dedicat al paper de la dona i l’estructura de gènere i patriarcat en les falles de Borriana; i un altre de Jesús Peris Llorca sobre la mítica revista Pensat i Fet (1912-1972), en tant que exponent de resistència cultural i literatura fallera durant la postguerra. Així mateix, l’apartat «Materials d’Estudi» està integrat pels treballs de Gustavo Clemente, sobre la promoció i la difusió públiques de l’obra dels artistes fallers, i Javier Mozas, que ofereix «una recopilació i descripció dels premis a llibrets de falla convocats per diverses entitats entre els anys 1908 i 1930».

Finalment, no menys engrescadora es mostra la secció «Reflexions», que acull mitja dotzena d’articles i comentaris sobre temes tan atractius com ara: «Joan Fuster: pensar les Falles des de l’heterodòxia» –Gil-Manuel Hernàndez i Martí–; la societat digital fallera –Rubén Tello–; el disseny en les Falles –Maria Navarro–; i la imatge gràfica de les Falles –Martín Forés. No us perdeu aquest magnífic número de la Revista d’Estudis Fallers que, en l’any en què València serà Capital Mundial del Disseny, ens ajuda a percebre i valorar la festa josefina com un valuós patrimoni cultural.