Dijous, al Saló de Cristall de l’Ajuntament de València, es presentaven els llibres de les falles de la ciutat. La falla gran, magnífica obra de Dulk i Santaeulalia, fa dies que està a la plaça; la menuda és la continuació de ‘Saps qui soc?’ la bonicor de falleta de l’any 2020 de José Luis Ceballos i Francisco Sanabria, que ara s’amplia amb ‘Saps qui soc TAMBÉ?’

Els versos del llibre de la falla gran ‘Protegix allò que estimes’ d’Alba Fluixà, autora també dels de ‘La meditadora’ de l’any de la pandèmia, se sumen als de Josep Antoni Fluixà, autor de les quartetes del llibre de la falla menuda, on es poden re-descobrir personatges que formen part del paisatge valentí: des del pare Jofré a Anna Lluch i Paco Roca. L’il·lustrador, en pijama, com en aquella mostra del MuVIM i que ens conta ara a La Nau la història de la trista postguerra a València, amb la mirada de la xiqueta que fou sa mare. En la sala del costat, un altre il·lustrador amic de les falles, el mestre Ortifus, relata en vinyetes la crònica dels nostres últims quaranta anys. Començant per l’intent de colp d’estat fins a les vinyetes del confinament i les que ens obsequia cada dia des del periòdic que estan llegint.

Il·lustració, còmic, versos de llibres de falla, vinyetes de periòdic..., art i artistes que cal encara reivindicar. Un respecte que tenen de fàbrica altres arts majors, com si des de l’humor i la ironia no es poguera fer crítica, crònica i denúncia. Com l’amor, el respecte «sentiment de consideració vers algú per raó dels seus mèrits, el seu rang, el seu saber o la seua edat», no es pot exigir —ho sabem— però sí que es pot reivindicar; sobretot per a les persones que amb un treball discret, sense pols, són capaços de bastir consciències.

L’endemà, divendres, el ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua escollia la nova Junta de Govern i triava de presidenta Verònica Cantó. Deu anys de mandat de Ramon Ferrer han dut l’AVL al moment de consolidació en què està. Reconeguda per tota la societat, valorada i útil són adjectius que li devem al bon fer de qui n’ha sigut fins ara el president. Des del major dels respectes, moltes gràcies, Ramon!