“No conozco ningún caso que el agresor no justifique el abuso” dictamina Xelo Silvestre integrante de la Asociación Acasi (Asociación Contra los Abusos Sexuales en la Infancia) centro con diecisiete años de actividad que inició su andadura cuando tan solo existía un recurso en España para “dar voz al tema del abuso infantil”. Así mismo declara que “uno de cada cinco niños y niñas (a nivel europeo) ha sufrido abuso sexual, las estadísticas son escandalosas”,

“Los niños y niñas no entienden cuando está sucediendo el abuso, entre los agresores también hay mujeres” cuantificándose en estas un número mayor de negligencia. “No atienden al cuidado de su hijo o hija, no escuchan lo que dice, no quieren ver la realidad”. Además el abuso sexual “se notifica muy poco” añade Inma García integrante de la citada asociación y víctima infantil de abuso por parte de un sacerdote.

¿Qué hay detrás del abuso sexual infantil?

“El ejercer poder puede ofrecer satisfacción personal” siendo la raíz de tan repugnante delito. “Lo pueden justificar con el amor o que al niño o niña le gusta” puntualiza Silvestre aseverando tajantemente que “¡no tienen una patología”, antes bien, la indudable seña de identidad es la “falta de empatía” para con sus víctimas.

La familia, próceres religiosos, personas cercanas al entorno cotidiano, mentores, profesorado, “la mayoría son personas entrañables, a veces la madre está enferma y el padre abusa” de su hija.

“La parte oscura no la van a enseñar, son personas estupendas, amigables” cuya progresión en el maltrato es constante y “¡siempre justifican!”. La herida es de tal magnitud en la psique de las víctimas que “muchas veces personas que son abusadas, han sido abusadas en la niñez”. Inma García señaló el hecho de que cuando las víctimas “son pequeñas si se ve la indefensión” mientras que llegada la adolescencia entra en juego “el tema del consentimiento” por lo que “como hay consentimiento hay gente que opina que no hay daño” algo que en películas como Lolita, del director Stanley Kubrick, se plasma sirviendo para “justificar el hecho”.

¿Qué métodos de supervivencia se contemplan tras los abusos? “Se intenta no medicar, hay terapias para aumentar la autoestima, la psicología ha avanzado mucho” apunta Silvestre. “No soy partidaria de dar medicación a los niños y niñas” agrega al respecto García.

¿Sufrir y además costear tratamientos? ¿Se condena con efectividad a quien abusa? Padre, padrastro, pareja de la madre suelen ser los agresores en el seno familiar, donde un ochenta y cinco por ciento contabilizado lo hace de forma continuada, no rápida y furtiva al igual que en el resto de contextos.

“Judicialmente tenemos un problema, hay una falta de recursos” y policialmente las herramientas son de búsqueda. “Los casos los detectan las personas”. Existen entornos donde generalmente dichas personas se ciñen a no dar fe ante lo que está ocurriendo. “Si tú piensas que esto no pasa vas a ver cualquier otra cosa, en general la sociedad lo anula”. En sociedades altamente manipuladas, patriarcales, religiosas “el abuso sexual es tabú”. ¿Qué instinto sectario exhortado por la teocracia se aguijonea para no certificar el abuso, para silenciarlo?

¿Cómo puede la infancia mantener su innata inocencia y rituales de juego en situaciones extremas como el abuso? Los seres humanos “tenemos un mecanismo que se llama disociación, es como si viviera en dos mundos, eso es lo que hace que sobreviva” explica García, aunque el resultado final de tan abominables experiencias es manifiestamente un trauma complejo a pesar de “la dualidad que se crea en la persona que ha sufrido el abuso”.

Confusión entre cariño y daño quebrantan cerebros infantiles. ¿Por qué un desgarro psicológico de tal calibre no consigue ser evaluado y perseguido sin salvedades? ¿Por qué delitos que marcan a las víctimas de por vida son tratados con evidente insuficiencia? ¿Por qué cuando las víctimas, ya adultas, logran verbalizar lo vivido no son tenidas en cuenta?

“Dudo mucho que ningún profesional va a saber si un niño o niña va a decir la verdad en cuarenta y cinco minutos a una persona desconocida, en un sitio frio, nos llegan casos y el sistema judicial responde como responde, siguen siendo juicios entre adultos, se basan en las periciales” informa García. ¿Por qué no se establecen juzgados especializados para la infancia en España? “Creo que hay uno en el País Vasco”. ¿Cómo poder convivir en un entorno familiar con el abusador denunciado durante los cinco años de litigio? ¿Por qué también en estos casos, al igual que en el acoso, es la víctima la que se ve forzada a cambiar de espacio? ¿Alguien considera la salud psicológica y física de las víctimas durante el suplicio de tener que revivir y relatar públicamente su abuso en un mínimo de cuatro ocasiones?

¿Por qué prescriben estos delitos? ¿Por qué hay tantas trabas para ir a juicio? ¿Para cuándo una fiscalía específica y formada? ¿Por qué la opinión pública y entornos más institucionales tienden a juzgar a la persona que ha sido abusada en la infancia? ¿Alguien valora las secuelas del abuso cuando han pasado un par de décadas? Tantas y tantas preguntas existen al respecto que no se puede más que corroborar la existencia de una dejadez histórica al respecto y la también secular ocultación de delincuentes de rango.

¿Se favorecen y difunden a nivel oficial los Grupos de Apoyo Mutuo (GAM)? ¿Por qué dichas víctimas, en la adultez, “siguen sin recibir el apoyo de sus familias”?

En el Sporting Club Russafa, Amnistía Internacional convocó una charla coloquio sobre el abuso sexual en la infancia en la décimo segunda edición de los Martes Negros, abordando el contenido de la novela escrita por Carles Porta: Li deien pare, en la que el autor señala “el hecho de haber robado la inocencia” a víctimas infantiles de abusos.

¿Por qué existe un vacío en la Administración a la hora de poder comunicar abusos? “Hay niños y niñas que llaman” al teléfono de Anar (Ayuda a Niños-Niñas y Adolescentes en Riesgo) pero generalmente esta información no les llega.

Ante un cambio de actitud en niñas y niños hay que preguntarse qué le puede estar ocurriendo. “No lo descartes que puede ser abuso”. Aun así son muchas las familias que siguen camuflando, silenciando este delito.

Alcohol y drogas están presentes en los abusos. “Estudios recientes también demuestran contundentemente que el abuso de los niños en el hogar familiar se puede predecir con una precisión tan exacta como deprimente” dictaminaba en uno de sus libros el psiquiatra Luis Rojas Marcos.

“El coordinador de bienestar es básico, es la figura que se va a crear en centros escolares” pero ha de ser de calidad. Sobre “el delegado de protección, que cree la confianza suficiente, capaces de notificar” apunta de Silvestre quien reclama: “¡Deberían estar ya!”.

¿Por qué no es independiente la comisión sobre delitos de abusos sexuales contra la infancia por parte del clero? Tendrían que ser “profesionales que hayan trabajado con las víctimas” apunta Inma García. “A la Iglesia se le está pidiendo una responsabilidad” por encubrimiento. “Se les investiga por eso, ¡por pasar! la Iglesia se tiene que comprometer para hacer un cambio a partir de ahora, dicen que ponen los medios pero no dicen que medios, a mí no me llega que lo hagan, todo es muy ambiguo, todo se alarga, se alarga, es una cortina de humo, me da la sensación que son cortinas de humo” declara categóricamente García. ¿Esperando a que los octogenarios abusadores mueran? ¿Y del clero actual? ¿Para cuándo un entorno seguro ligado a la Iglesia?

Marta, actualmente periodista, asistió a un colegio coruñés cuya jefa de estudios era numeraria del Opus Dei, el ¡director espiritual! (¿director espiritual?) era el profesor de religión, apodado el Pitoniso, un padre que “presionaba a las niñas para que pitasen, término con el que se designa, en el Opus Dei, el compromiso de afiliación a la Obra que hace un menor”. “El Pitoniso era extraordinariamente baboso, a algunas niñas (de 13 años) nos convencía-o forzaba- para ponernos un cilicio (¡un cilicio! ¿Cómo las familias permiten tales aberraciones?) cruzado en el vientre, y luego nos hacía desnudar para comprobar-mirando y tocando-si habían quedado marcas de los ganchos en la piel”, estos espeluznantes datos, al igual que otros del mismo calibre, están recogidos en el estudio titulado La vida sexual del clero, obra del periodista tortosino Pepe Rodríguez.

¿La ley sobre la infancia se quedará en otra foto más para el álbum gubernamental? “Aquí no se ha hecho nada”. ¿Qué hay del proyecto islandés Barnahus presentando en Barcelona en el que la Generalitat catalana podrá presentarse como acusación popular? ¿Hay posible implementación en comunidades?

“¡Es importante sacarlos de la institución, crecen mejor! Se intenta que niños y niñas de cero a doce años no estén institucionalizados” poniendo a su alcance familias de acogida que deben “hacer unos trámites, unos cursos” instaurados por la Generalitat valenciana, también existe la “familia educadora profesional”. En ambos casos, apunta Xelo Silvestre, “¡deberían hacer un seguimiento!”. Deplorablemente “las familias no quieren acoger a niños y niñas adolescentes”.

“Denunciar hay que denunciar siempre ¡lo primero que hay que hacer es pararlo!” apela García. “No hay un perfil, tú tienes que detectar más que buscar, suelen ser reiterativos” indica Silvestre.

Escribe el filósofo suizo Alexandre Jollien en El oficio de ser hombre: “No hay nada peor que un sufrimiento gratuito, absurdo, desprovisto de sentido. Los sufrimientos gratuitos y estériles no desaparecen nunca. Nos desposeen, nos privan poco a poco de la libertad”.