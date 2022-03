Fins fa una setmana a Espanya l’extrema dreta apuntava però sols disparava, metafòricament, amb bales de fogueig. Recolzava governs del Partit Popular a Madrid, Andalusia i Múrcia, sempre des de l’ombra. Ara han arribat on volien. Un PP prepotent, el de Castellà i Lleó va convocar eleccions pensant que, amortitzats ja i en liquidació per fi de temporada, els seus socis de C’s s’enfonsarien a les urnes i ell, Alfonso Fernández Mañueco, es quedaria amb el sant i la peanya aclamat a les urnes per aquelles terres de l’Espanya profunda. Però no va ser així. Una part dels votants que ell creia posseir li van girar l’esquena i van apostar per l’extrema dreta. I ara, per continuar governant, li ha tocat obrir la porta de les institucions democràtiques als nostàlgics del franquisme, que tan sols volen arribar al poder absolut per poder desfer les institucions democràtiques. Un Partit Popular, sense cap vergonya, ha passat a ser, davant Europa, la vergonya de l’Espanya democràtica blanquejant el feixisme.

Ara l’ultra nacionalisme espanyolista ja té, en Castella i Lleó, una nova Covadonga des de la que Abascal, el nou «Don Pelayo» comencés a reconquistar Espanya , segrestada, segons ells, pels comunistes, separatistes i mals patriotes. A poc a poc han començat a arribar on volien. I han arribat no sols amb l’aquiescència del PP, han tingut la col·laboració del aparell jurídic de l’Estat. La millor tribuna propagandística que van tindre va ser quan la Justícia els va deixar ser part acusadora en el «procés» contra els líders independentistes catalans. Allà van tindre hores i hores de presència televisiva i a la resta de mitjans de comunicació presentant-se com els autèntics defensors d’Espanya, una Espanya amb olor a naftalina, franquisme i dictadura.

Ara, aquests defensors de la Espanya «una, grande y libre», ja han començat a conquerir les institucions democràtiques. Presidiran el Parlament de Castellà i Lleó, tindran la VicePresidència del seu Govern i tres Conselleries. Això son diners i poder per anar escampant la ideologia feixista arran de les terres d’Espanya. Núñez Feijoo, el nou líder «in pectore» del PP com si fos el Papa va concedir llicencia per aquest matrimoni entre cosins germans, perquè, per molt que ho vulguen dissimular, el PP i VOX son de la mateixa família. Tots dos adoren el franquisme, els primers amb mascareta de demòcrates i els altres a cara descoberta. Després Feijoo, en sortir de la boda, ja no va anar al banquet de noces. Des d’Europa, Donald Tusk, president del PP europeu li va estirar les orelles, però els del PP continuen endavant, ells son del «defendella y no enmendalla».

Dijous passat mentre tot això estava passant a terres castellanes , al Parlament del País Valencià l’extrema dreta es dedicava, durant una sessió de control del Govern, a acusar a la Vicepresidenta, Mònica Oltra, per fets que no ha comés i a insultar al President, Ximo Puig, qualificant-lo de roín, indigne i corrupte. Al final de l’aberrant intervenció, plena d’insults, del representant de l’extrema dreta el Conseller d'Económia Vicent Soler va demanar la paraula. Vicent Soler sap molt bé el que es el feixisme, des de molt jove va lluitar per trencar les cadenes del franquisme que oprimien la llibertat. Per defensar la llibertat, el socialisme i el País Valencià va ser detingut el 1975, fou un del «Deu d’Alaquàs», i la fiscalia franquista li demanava sis anys de presó.

El Conseller davant la falta de respecte de l’extrema dreta a les institucions i, des de l'experiència de l’edat i un passat de lluita, mirant l’extrema dreta va dir «he sentit un llenguatge que em recorda quan a mi em tancaren per defensar la democràcia i el respecte a les persones i els drets humans». Gràcies Vicent, encara queda dignitat.