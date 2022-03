Al aprobar el parlamento de Ucrania la ley que suprimía la lengua rusa como co-oficial, cuando la realidad social decía que más de un tercio de los ucranianos era rusófono y no conocía la lengua ucraniana que se les quería imponer, nadie en Europa se opuso a ese gravísimo atentado contra los derechos humanos. Este hecho ni siquiera fue noticia, pasó desapercibido en Occidente pero no en Rusia. Su gobierno lo tomó como motivo o como pretexto para apoyar a los ucranianos que veían conculcado un derecho fundamental, ser educado y poder utilizar su lengua materna como oficial y, de paso, lograba un semi-estado independiente (Donbass) que alejaba un poco la posibilidad de que el territorio OTAN tuviera todavía más kilómetros de frontera con Rusia al incrementarse los existentes con los países bálticos y con el enclave de Königsberg/Kaliningrado.

Pasaron unos años y al problema enquistado de Dombass se le añadió la incorporación de Crimea a la Federación rusa, territorio que había formado parte de Rusia pero que el ucraniano Nikita Kruschev, cuando era primer secretario del Partido Comunista, es decir dictador de la Unión Soviética, decidió pasarlo a la República soviética de Ucrania sin prever qué ocurriría si se desmoronaba el régimen soviético, cosa impensable para él. Pero se desmoronó y los rusos de Crimea se convertían en extranjeros sin cambiar de territorio al separarse Ucrania y Rusia.

Cabe pensar que si se hubieran aplicado desde el primer momento, tras la separación, el Derecho internacional que no sólo es el Derecho fronterizo, porque sus principios incluyen los formulados en la Declaración de Derechos Humanos, probablemente los dirigentes nacionalistas ucranianos no se hubieran tropezado con la actitud de la población rusa ( o rusófona, si se quiere matizar), no hubiese sido tan hostil a las políticas identitarias que llegaban de Kiev. Ese es el problema del identitarismo, que no concibe sociedades plurales, y más desde que algunos estados se empeñan, en frase de Gustavo Bueno, en ser “Estados de cultura”, es decir que establecen una cultura oficial de tintes totalitarios o cuanto menos invasiva. A ese nacionalismo se respondió desde el Donbas con la separación y desde Crimea con el apoyo masivo a su incorporación a Rusia en el plebiscito de 2015 y posteriores elecciones al parlamento ruso.

El nacionalismo ucraniano, al hilo de las políticas identitarias basadas en un historicismo permanente que encontraba en el sufrimiento del pasado su justificación y que encontraba en el “lengua propia” un motivo de exclusión o de discriminación en el presente a quienes no la hablan, dio el argumento al otro nacionalismo, el ruso, que también encontró en los hablantes de la “lengua impropia” su motivo o su excusa (¡qué más da!) para los objetivos geo-estratégicos del Kremlin, que también son adornados con argumentos historicistas, por supuesto con conclusiones opuestas al historicismo de enfrente.

De lo ocurrido ya había avisado el filósofo Isaiah Berlin (1909-1997) al anunciar el daño que provoca el nacionalismo, y todavía más el choque entre nacionalismos, ya se vio también en la antigua Yugoslavia. Poco antes de morir dijo que “el nacionalismo es sin duda la más poderosa y quizás la más destructiva fuerza de nuestro tiempo”. No cabe duda de que está vigente esa afirmación y que en Ucrania se está comprobando en el presente, como ya ocurrió en el pasado siglo XX allí mismo y en otros lugares.