Al nostre país va arribar el desitjat «canvi», van concórrer circumstàncies que possibilitaren unes majories d’esquerra amb un conjunt de continguts que incorporaven nous continguts socials. Ara, ens trobem quasi al final de la segona legislatura del canvi, aleshores cal considerar el futur immediat i la reflexionar sobre la previsible. No cap dubte que al 2015 el context estava prou condicionat pels casos de corrupció que afectaven a la dreta, no vaig insistir en aquest aspecte, puix és prou conegut, vull remarcar altre factor que em sembla rellevant: el del relleu generacional que aportaven les opcions representatives del canvi. Ës cert,però, que juntament amb eixa nova fornada de persones que van deixar la pancarta per passar a la gestió, hi havia significats casos amb un llarg currículum, o siga ja amb experiència política a les institucions i anys de feina, aquest serien els «notables» (Ribó,Puig,Morera...). El cas és quer al meu parer el factor de la renovació institucional va estar present.

El filòsof Manuel Cruz en una lectura recent destacava com la tendència al espectacle a la vida pública s’ha desplaçat l’atenció de la ciutadania des de les polítiques als polítics, aleshores els ciutadans ja no justifiquen les seues preferències electorals en termes programàtics, o siga, manifestant el seu acord a les propostes de transformació o model de societat, sinó en termes exclusivament personals, fent-se idees com: «X» m’ inspira confiança i em sembla honrat, transmet il·lusió (El ojo del halcón. 2017). Aquesta consideració ve al cas d’una entrevista que dies enrere li dedicava Levante-EMV a Joan Ribó, alcalde del canvi al cap i casal, en ella el punt central es situava en saber si aquest personatge es presentaria o no a les properes eleccions locals. Tant en la pregunta, com en la no resposta, Ribó ajornava la decisió per més endavant, com podeu veure pot haver-hi certa dosi de preocupació pel que pot passar al 2023.

¿Com seran valorats els canvis generats a partir de 2015? La pregunta es podria fer tant en clau local i en clau autonòmica. Possiblement la continuació del canvi generacional en més d’algun cas va a ser necessària o inevitable, aquesta,però, no deuria ser una qüestió de noms. Des de la meua perspectiva, interessada en un canvi de sensibilitat envers els valors tradicionals, o siga allò que significà la vella política, per això, insistiria en la pedagogia, en fer visibles les dificultats i els objectius, no es tracta d’una simple qüestió propagandística al ús, sinó també reconeguem-ne igualment els errors. Apostem doncs, igualment per continguts entre els qual no deixem de considerar la nostra condició de país.