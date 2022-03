És molt possible que després, passat el temps, hi haja gent que es lamente dient que no sabia res i, en el fons, sabrà que estarà mentint perquè el problema és tan vell com totes les guerres. Les dones formem part dels botins de les guerres que nosaltres no declarem però que sempre, sempre, patim.

I no, no vaig a parlar de la guerra. Ja ho vaig advertir. Però si de les conseqüències que JA estan patim dones i xiquetes que busquen eixir d’aquell infern.

Ja ho confirmen, fins i tot, fons policials. És públic. Les màfies que tracten amb dones estan ja actuant a les fronteres amb Ucraïna. I ho fan captant a dones que fugen de la guerra per a fer-les servir com a esclaves sexuals a prostíbuls de tota Europa. Prostíbuls que s’acaben convertint en camps de concentració per a les dones prostituïdes, tal com afirma l’activista i supervivent del sistema prostitucional, Amelia Tiganus.

Els proxenetes s’estan fregant les mans amb el que per a ells vol dir matèria primera a la porta de casa i sense quasi despeses per la seua part, només guanys, i molts.

Beneficis nascuts d’un negoci il·lícit basat en el patiment de totes les dones que, com diuen alguns testimonis, desapareixen sense deixar cap rastre per passar a ser consumides per puteros que paguen per violar-les cada vegada que ho desitgen.

No oblidem que si hi ha negoci, és perquè hi ha demanda. Tampoc oblidem que l’Estat Espanyol té el lleig rècord de ser el tercer més consumidor de dones prostituïdes del món i el primer d’Europa. Després resulta que cap home reconeix obertament consumir dones. Clar que no...

Guerres, pobresa i explotació de dones van de la mà. De la mateixa manera que va de la mà la guerra i la utilització dels cossos de les dones com a camps de batalla per part dels exèrcits de tot arreu. Fins i tot de l’exèrcit dels famosos «Cascos Azules» de l’ONU que, a les seues missions de pau, tampoc han dubtat en assetjar i violar a dones i xiquetes per allà on han passat sense que importara massa ni edat, ni condició. L’única cosa que importa és satisfer el seu desig de sotmetiment i de demostració del seu poder masculí i opressor.

I sí, està passant a les fronteres d’Ucraïna. Però també a altres guerres que hi ha al món però que estan oblidades per diferents motius. Entre altres, perquè no estan a la moderna i civilitzada Europa. Però a Iemen, Afganistan, Síria, Palestina, Etiòpia o Myanmar continuen patint cada dia els efectes devastadors de les guerres. I en tots i cadascun d’eixos i d’altres conflictes bèl·lics, els cossos de les dones són utilitzats com a caps de batalles per uns i altres bàndols. I les que més perden sempre són elles, les dones i xiquetes.

Després vindran les lamentacions pel que ara ja sabem que està passant i no està sent frenat.

Les guerres, totes i sempre les perdem les dones. No hi ha cap al llarg de la història on no s’hagen portat la pitjor part. I està passant ara mateix, mentre vosté llig aquestes línies i mentre jo les escric. Però ningú fa res.

N’hi ha massa complicitats masculines arreu del món per aturar aquest negoci il·lícit basat en el patiment de les dones pobres i refugiades.