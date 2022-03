Senyor president de la Federació Russa: l’agressió bèl·lica que vostè ha ordenat contra Ucraïna, envaint, arrasant i destruint aquest país, ens ompli d’horror, en vore com, en ple segle XXI, estem repetint els mateixos errors de segles passats, quan els països més forts s’apoderaven dels països més fràgils, provocant l’odi i la mort. Ara també hem vist l’èxode de milions de refugiats que fugen de la por i de la fam, amb infants que han hagut de deixar l’escola i els jocs i han de fer quilòmetres i quilòmetres (sense el pare), per no morir sota les bombes que llancen els avions del seu exèrcit.

President Putin: supose que vostè, després de manar envair Ucraïna, no s’atreveix a vore els xiquets ucraïnesos, uns infants amb una mirada perduda i trista, ni tampoc les llàgrimes de les dones que han deixat la casa i el marit. Vostè no s’atreveix a vore els ancians que, amb el cor trencat, han hagut de deixar la casa on han viscut sempre, per anar-se’n a un lloc desconegut, per no morir sota les bombes, unes bombes que el seu exèrcit continua llançant, sembrant així la mort, a més de destruir les ciutats bombardejades. Vostè tampoc no s’atreveix a vore la gent que, perquè no ha pogut fugir de la seua vila, ha de romandre dins dels refugis, mentre el seu exèrcit bombardeja i destrossa les ciutats.

Vostè tampoc no s’atreveix a vore l’èxode de més de dos milions i mig de refugiats que ixen d’Ucraïna, ni la tristesa que tenen les famílies trencades per la distància entre els pares i els seus infants, ni el dolor de les mares que han perdut un fill.

President Putin: vostè hauria de saber que només utilitzen la força els qui no tenen la raó. I per més força que tinguen, i per més bombes i carros de combat que facen servir, els polítics que no tenen raó, no la tindran mai. Vostè hauria de saber que la raó no es defensa amb la força sinó amb la paraula, amb el diàleg. I que la civilització es caracteritza per utilitzar la força de la raó i no la raó de la força. Només els animals irracionals fan servir la força per vèncer els seus contraris.

M’agradaria que es possara, per un moment, en la pell de les dones que, amb fills menuts, han deixat sa casa i han fugit de les bombes. M’agradaria que es possara en la pell dels jóvens que, fins fa quatre dies, anaven a l’escola i a la universitat i ara, els més menuts han de fugir del país, acompanyats de les mares i els majors de 18 anys han de prendre les armes. M’agradaria que es possara en la pell dels ancians que han deixat la casa on han viscut tota la seua vida i han hagut d’eixir del seu poble o viuen amagats en refugis per evitar les bombes.

Senyor Putin: la guerra mai no soluciona res. La guerra només empitjora les coses. Oblide les seues ànsies expansionistes i imperialistes. Respecte la independència d’Ucraïna i el dret que té aquest país a viure en pau i a decidir el seu futur en llibertat. Retire les botes dels seus soldats sobre terra ucraïnesa. Deixe’ls viure com volen ser. Recorde la bogeria de Hitler i la guerra cruel i inhumana que va destruir Europa fa 80 anys. Vostè, envaint Ucraïna, està cometent els mateixos errors que Hitler. Recorde que la Unió Soviètica va lluitar per acabar amb la crueltat i la bogeria de Hitler, una crueltat que vostè està reproduint amb aquesta cruel invasió.

Sempre estem a temps de parar una guerra. Fins i tot quan ja ha produït tant de dolor i tanta angoixa com la que pateixen aquesta crueltat. Siga valent i retire el seu exèrcit d’Ucraïna. Amb la guerra no s’aconsegueix res més que mort i sofriment. Val la pena apostar per la pau, una pau basada en la justícia i en la reconciliació. Perquè “La pau és el camí” per a la pau, deia Gandhi. Els ciutadans d’Ucraïna i de Rússia mereixen la pau, no la guerra. La concòrdia i l’harmonia, no l’enfrontament bèl·lic.

L’orgull i l’autoritarisme no són bons consellers, mentre que la humilitat i el reconeixement dels drets dels adversaris, ens fan més humans. Vostè pot detindre ara mateix aquesta guerra irracionalitat, monstruosa i sense sentit. Vostè pot parar l’absurditat d’aquesta guerra inútil i inhumana que està provocant tant de dolor.

Ocupar militarment un país, com ha fet vostè amb Ucraïna, és una agressió en tota regla. I això ho sabem bé els valencians, quan el 1707, l’actual País Valencià va ser ocupat (por justo derecho de conquista) i esclafat per les tropes del rei borbó, Felip V. Va ser el 29 de juny del mateix any, amb la màxima urgència, que Felip V, des de Madrid, dictà el Decret de Nova Planat, que suprimí els furs valencians i els substituí pels de Castella. Aquella va ser una abolició radical, amb la suplantació total d’un model per un altre, com pretén vostè fer també a Ucraïna, esclafant la llibertat d’aquest poble.

La Bíblia, que sempre és font de saviesa i de fraternitat, ens encoratja a ser hòmens pacífics i pacificadors. Per això crec que si vostè volguera, podria fer realitat el salm 33 quan diu: “Decanta’t del mal i fes el bé, busca la pau, procura aconseguir-la” (Ps 33:15).

Seria bo que vostè coneguera la pregària de Sant Francesc d’Assís, una pregària tan entranyable i tan necessària per al nostre temps:

“Oh Senyor, feu de mi un instrument de la vostra pau.

On hi haja odi, que jo hi porte amor.

On hi haja ofensa, que jo hi porte perdó.

On hi haja discòrdia, que jo hi porte unió.

On hi haja dubte, que jo hi porte esperança.

On hi ha error, que jo hi porte la veritat.

On hi haja desesperació, que jo hi porte l’esperança.

On hi haja tenebra, que jo hi porte la llum.

Oh Mestre! Feu que jo no busque tant:

ser consolat, com consolar;

ser comprès com comprendre;

ser estimat, com estimar.

Perquè és donant que es rep;

perdonant que s’és perdonat;

morint que es ressuscita a la vida eterna”-

Si vostè continua aquesta crueltat, es convertirà en el responsable de la mort i del dolor dels ucraïnesos. I com Caín, haurà d’escoltar la veu de Déu: “On és el teu germà? Què has fet? El crit de la sang del teu germà em clama des de la terra! Seràs maleit de la terra, que ha obert la boca per recollir de les teues mans la sang del teu germà” (Gn 4:9-11).

Vostè, que es manifesta cristià de l’Església Ortodoxa, hauria de saber que l’Evangeli ens fa vore els altres, no com a enemics sinó com a germans. I els russos i els ucraïnesos són germans i per això no és acceptable la crueltat amb la que el seu exèrcit està massacrant Ucraïna. Com li ha demanat el papa Francesc, pare la guerra.