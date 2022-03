La próxima emergencia

La cantidad de tinta que provocan los grandes acontecimientos y catástrofes es inversamente proporcional al efecto que la letra produce. Todo empuja hoy a dejar nuestra opinión sobre Ucrania y la guerra, pero ahora que la verdad pierde prestigio, las palabras parecen más ligeras. Posiblemente siempre lo fueron, pero ahora es más evidente que la palabra es un arma de fogueo. Acaricia almas (la primera, la del autor), pero poco más. Quizá es bastante producir algún efecto balsámico en estos tiempos de indigestión histórica.

En estos momentos, el poder del azar se hace también más visible. Azar y error suelen viajar en asientos pegados. Pensamos en geopolítica y en conspiraciones de altos vuelos y empezar una tercera guerra mundial es también materia de fortuna. Hace unos días cayeron unas cuantas bombas rusas a trescientos metros de los reactores de la mayor central nuclear de Europa. Una ráfaga de viento inesperada, un pequeño error de cálculo, unos mapas no del todo bien definidos y a saber dónde estaríamos ahora, porque supuestamente la instalación es a pruebas de bombas, pero mejor no hacer la prueba. Los misiles de Putin cada día caen más cerca del territorio OTAN. Como un tahúr borracho parece empeñado en tentar a la suerte. Esta es su diplomacia de precisión. El día que la fortuna quiera un error (que tarde), lloraremos las consecuencias. Y las palabras valdrán menos aún. El azar y el error no tienen antídoto, pero la precaución amansa a esas fieras del destino.

Y mientras las bombas llueven, Occidente conjuga nuevos conceptos. De la emergencia climática y sanitaria hemos pasado a la energética. Todo en tres años. Y cada una sin solucionar la anterior, emergencias que se atropellan, se yuxtaponen y ocultan a las otras. Demasiadas urgencias que exhiben los errores del mundo que dábamos por feliz. ¿Cuál será la próxima? Ahora la cuestión va de soberanía energética, de no tenerla, razón por la cual los precios del gas, los carburantes y la luz van descontrolados, que siempre es al alza, para beneficio de grandes emporios y sufrimiento de la gran mayoría. La primera medida sobre la mesa ha sido reducir impuestos a la energía, que viene a ser como apretarnos entre todos la soga un poco más al cuello mientras las grandes corporaciones mantienen la caja intacta. Se ha amenazado también con intervenir el mercado y no ha pasado nada porque el liberalismo es tan perfecto que acepta que el Estado lo rescate cuando las cosas van mal para asegurar su supervivencia. Porque, al final, si la energía cuesta mucho más y se limitan los precios, ¿quién asumirá la diferencia? Ese Estado que molesta cuando todo va rodado. El liberalismo es la pera, ya les digo. Y se habla también de superar dependencias y ser autosuficientes, que es como si la globalización hubiera sido un chiste. Y de serlo rápido, porque las circunstancias ahogan. Eso significa agilizar protocolos. El fin es bueno, seguro, aprovechar por fin el sol en un país donde abunda, pero renunciar a kilómetros cuadrados de paisaje, aunque sea temporalmente porque las instalaciones son reversibles, me parece que no va a ser una decisión pacífica. Ni creo que deba hacerse a la ligera. El paisaje, que es flora y fauna, es también identidad. Será romanticismo, pero quizá estamos empezando a crear la próxima emergencia, la de la naturaleza perdida a costa de soberanía. Pero esto son todo palabras. No va más lejos.