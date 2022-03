Després de la pandèmia, la guerra. Aquesta ha anat introduint-se a les nostres vides des d’un, sembla ja tant llunyà, 23 de febrer de funestes evocacions. Perquè un dels vincles que podrien tindre les dos dates sota el mateix guarisme seria el del terror. Necessàriament he de recordar les llargues hores d’aquella vesprada de 1981 en la qual, i atesa la memòria encara viva en moltes persones de certa edat sobre el que va passar al nostre país el 1936 i les seues contingències, em va fer prendre la decisió de no dormir aquella nit al meu pis d’estudiant i tot seguit agafar, per aquest ordre, el passaport i 8.000 pessetes que tenia estalviades per si tot allò havia d’acabar en un intent d’arribar a Perpinyà, o també podia ser en un vaixell cap Alger des del port d’Alacant. El que finalment va ocórrer és ben sabut i conegut. Aquell sentiment de violació emocional que em va produir l’intent colpista i la visió dels tancs de Milans del Bosch campant pels carrers de València no l’havia tornat mai a sentir. Fins fa dos setmanes. Però en aquesta ocasió no ha estat cosa d’unes hores, sinó que ha vingut per a quedar-se molt de temps, desgraciadament. La meua biografia, ho saben bé els que em coneixen, anys després m’ha regalat l’oportunitat de poder compartir un bon tros de la meua vida personal i professional amb els pobles rus i ucraïnès, fins el punt que –qui m’ho havia de dir en aquella època d’estudiant i de mons hemisfèrics confrontats- m’hi he incorporat al projecte vital d’una família mixta en la qual el meu fill és nadiu en valencià, castellà i rus a la vegada. Resulta comprensible que tal circumstància em toque de ben a prop. Per això una de les moltes coses que he fet aquests dies ha estat tractar d’entrar en contacte amb els meus amics i col.legues de Rússia. La sorpresa inesperada era la poca predisposició a parlar des de l’altre auricular en gent de tota confiança fins que m’ho aclariren: estan profundament aterrits. Això em porta a la primera confirmació de les meues conviccions: ara cal ser més antifeixista que mai, si és que sempre no és mai. M’horroritza el model polític que s’està confegint al voltant d’una oligarquia cleptocràtica amb inspiracions neoimperials i la primera víctima del qual és el poble rus, des de fa una vintena d’anys, quan els nous «boiards» entronitzaren un «Tsar» que puguera garantir-los els seus privilegis. M’esgarrifa contemplar com ací, a casa nostra, els seus cosins polítics de Vox poden arribar per primera vegada a un govern democràtic i amenaçar amb regressions de tot tipus des de la facultat que dóna el poder. Perquè darrere del feixisme sempre –i això és una regla d’or que no se’ns ha d’escapar- hi ha la guerra, inevitablement, inexorable, amb el seu correlat de terror, ben bé que sabem què va passar el 1936 i després, convé recordar i tindre memòria.

Veig, amb tota una consternació que pensava no anava a patir mai, les imatges d’indrets que jo conec personalment, el lloc d’esplai infantil a la ciutat de Kherson on el meu fill jugava el juliol passat sembrat de cràters i les engronsadores rebentades i metrallades, els blocs d’apartaments perforats i socarrats, i tot l’horror que com la corda del poal acompanya la guerra.

També veig amb emoció la valentia heroica d’un poble, l’ucraïnès, que planta cara amb molt poca ajuda però amb tota la determinació del món per defensar un futur del qual nosaltres també en formem part, que no se’ns oblide i que la memòria històrica ens il.lumine. I dins del drama de la guerra i la destrucció sempre està el poble adolorit i vulnerable que pateix les seues conseqüències, aquells que es queden dins atrapats i els que poden escapar i desplaçar-se i vindre cap ací. Aquests han tingut més sort que altres víctimes d’altres guerres i misèries ja que Europa ha consentit obrir les portes, ara sí ai las! I amb els desplaçaments arriben al territori valencià els primers refugiats ucraïnesos. Aquesta mateixa nit, a casa meua, ja els hi he posat cara. En trànsit cap a Dénia, Ànya, les seues dos filles petites i el seu gatet Pètia han sojornat al nostre pis tot arribant des de Kíiv amb el seu cotxe durant tota una setmana. Són de les persones més afortunades, han pogut aplegar, no com la resta de la seua família. Anit, Ànya en un correctíssim anglès em donava una perspectiva que jo no havia contemplat, la del gasoducte North Stream i de com la seua construcció anava preparant la guerra a Ucraïna. Ànya ha volgut correspondre’m la fonda amb una anàlisi. Li ho estic ben agraït, prompte en vindran més a casa meua, no més lluny del cap setmana que ve. No sé si som del tot conscients de la que se’ns cau al damunt; a banda de solidaris haurem de ser molt eficients i ordenats com a societat per que aquesta gent, com tots els migrants, no necessiten només taula i llit. També la recomposició psicològica de tots ells, tracte digne a tots ells, totes les altres prestacions de l’estat del benestar, escolarització de xiquets i xiquetes, serveis mèdics i de salut i més que probablement també treball, tot a una. Ara, només em resta confiar en la meua gent i el meu País, que tots ciutadans i ciutadanes, institucions, entitats i autoritats responsables i competents sapiguem estar intel·ligentment a l’altura històrica del moment.

Al nostre país va arribar el desitjat «canvi», van concórrer circumstàncies que possibilitaren unes majories d’esquerra amb un conjunt de continguts que incorporaven nous continguts socials. Ara, ens trobem quasi al final de la segona legislatura del canvi, aleshores cal considerar el futur immediat i la reflexionar sobre la previsible. No cap dubte que al 2015 el context estava prou condicionat pels casos de corrupció que afectaven a la dreta, no vaig insistir en aquest aspecte, puix és prou conegut, vull remarcar altre factor que em sembla rellevant: el del relleu generacional que aportaven les opcions representatives del canvi. Ës cert,però, que juntament amb eixa nova fornada de persones que van deixar la pancarta per passar a la gestió, hi havia significats casos amb un llarg currículum, o siga ja amb experiència política a les institucions i anys de feina, aquest serien els «notables» (Ribó,Puig,Morera...). El cas és quer al meu parer el factor de la renovació institucional va estar present.

El filòsof Manuel Cruz en una lectura recent destacava com la tendència al espectacle a la vida pública s’ha desplaçat l’atenció de la ciutadania des de les polítiques als polítics, aleshores els ciutadans ja no justifiquen les seues preferències electorals en termes programàtics, o siga, manifestant el seu acord a les propostes de transformació o model de societat, sinó en termes exclusivament personals, fent-se idees com: «X» m’ inspira confiança i em sembla honrat, transmet il·lusió (El ojo del halcón. 2017). Aquesta consideració ve al cas d’una entrevista que dies enrere li dedicava Levante-EMV a Joan Ribó, alcalde del canvi al cap i casal, en ella el punt central es situava en saber si aquest personatge es presentaria o no a les properes eleccions locals. Tant en la pregunta, com en la no resposta, Ribó ajornava la decisió per més endavant, com podeu veure pot haver-hi certa dosi de preocupació pel que pot passar al 2023.

¿Com seran valorats els canvis generats a partir de 2015? La pregunta es podria fer tant en clau local i en clau autonòmica. Possiblement la continuació del canvi generacional en més d’algun cas va a ser necessària o inevitable, aquesta,però, no deuria ser una qüestió de noms. Des de la meua perspectiva, interessada en un canvi de sensibilitat envers els valors tradicionals, o siga allò que significà la vella política, per això, insistiria en la pedagogia, en fer visibles les dificultats i els objectius, no es tracta d’una simple qüestió propagandística al ús, sinó també reconeguem-ne igualment els errors. Apostem doncs, igualment per continguts entre els qual no deixem de considerar la nostra condició de país.