Como ha señalado Jose Ignacio Torreblanca, en una reciente entrevista en la revista Ethic, «el enemigo de Putin es la democracia, no la OTAN». Esto viene a colación porque, aparte de los tan necesarios análisis bélicos y económicos que podamos realizar de la terrible guerra de Ucrania, habrá que percatarse de que lo que peor podemos creer en Occidente es que ya hemos conquistado la democracia. Porque no faltan enemigos en este agrietado inicio del siglo XXI. Muchos externos, como esos países no democráticos que empiezan a tomar el rumbo político y económico. China, en primer lugar, y ahora Rusia intentando, desde la barbarie, rehacer un nostálgico peso en el juego de la geopolítica.

Pero no olvidemos los enemigos internos, esa crisis de la democracia liberal-social que comenzara a partir, sobre todo, de la crisis (económica, de valores…) de 2008, y que se va profundizando con el evidente auge de la ultraderecha cuyo eje es romper los consensos conseguidos y considerar como enemigos a los adversarios políticos. En esta ceremonia de confusión siempre es bueno realizar un viaje al túnel del tiempo, aunque sea ancestral, como la Guerra del Peloponeso, una de las causas del declive de la democracia ateniense. Salvando las distancias, dicha contienda fue una de las primeras que se produjo entre la democracia (Atenas) y la tiranía (Esparta). Sin olvidar las cuestiones económicas y políticas, parece evidente, como describe Tucídides, que en esa época se vivió en Atenas una inversión de valores, unido a una desmoralización en el campo de la política al provocar un relativismo a ultranza. Lo cual nos permite hablar del predominio, en la jungla de asfalto en que se había convertido Atenas en ese momento, de una desconfianza, de lo que hoy llamaríamos «descrédito de la política». Las democracias necesitan razones, bases sólidas y principios, pero también mitos o relatos que ayuden a formar una cultura democrática, porque, de lo contrario, pueden reducirse a un mero marco constitucional vacío de significado y de auténtico la vida democrática. Pues, como dijo Demóstenes, este mecanismo político es una politeia de lógos. Porque a la democracia le puede ocurrir -de hecho, le ocurrió a la ateniense- como a Hécuba (Eurípides), un personaje que expresa que las normas y las instituciones también pueden ser vulnerables. En suma, la problemática de la política ateniense siempre es compleja y siempre está cargada de interés para nuestro tiempo; y, de manera concreta, la experiencia griega nos sigue ayudando a perfilar la grandeza, pero también la fragilidad de una democracia que no siempre tiene garantía de éxito. De ahí la necesidad de un rearme de cultura democrática para defender, como ha dicho Joan Romero en estas páginas, que la democracia liberal contribuye a mejorar la vida de la gente como ningún otro modelo de organización social. Por eso –sigue diciendo Romero-, las autocracias saben que la democracia liberal es su mayor amenaza. Dicho esto, lo más positivo que veo esto días sin demasiado consuelo, es que, ante el desafío que representa la antidemocrática (nunca ha habido una guerra entre dos democracias) de Putin, estos días estamos viviendo, deberíamos vivir, una auténtica Unión Europea. Un rearme, en fin, para contrarrestar el sinsentido de las matanzas que están aconteciendo en Ucrania; para evidenciar el peligro de lo que se denominan democracias «iliberales» como la rusa (elecciones sin libertad); o el espejismo chino expresado en el eslogan «bienestar sin democracia». En suma, percatarse de los peligros que se multiplican fuera de los países democráticos, pero también dentro. Para que no nos ocurra como a la mítica Atenas clásica.