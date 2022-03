Els esdeveniments bèl·lics d’estos dies em fan vore la part més negativa de la humanitat. Eixa que és egoista i sols pensa, des de la cobdícia, en el desig de voler més. Creiem que si un dia ens han donat un regal, el pròxim en serà encara millor. Així que tinc clar que la preposició que millor acompanya a esta actitud és ‘ultra’. Ja sé que és una forma arcaica que sols s’empra en registres formals. També entenc que molta gent no sap que equival a «en addició a» o «a més de». Alguns sols la coneixen perquè actua com a adjectiu relacionat amb integrisme polític o afició esportiva radical. Tanmateix crec que el seu ús com a preposició és adient per a indicar que sempre volem més.

La inspiració en vingué al cap en escoltar les declaracions dels representants de la falla que va guanyar el premi del ninot indultat infantil. No sols digueren que estaven contents sinó que esperaven el doblet. ‘Ultra’ eixe premi encara en volen un altre més gros. M’ha fet pensar en el sentit majoritari que hi ha en la festa de fer-ho tot cada vegada més gran: la falla, el llibret, la pólvora. Crec que, a voltes, s’abusa d’eixe desig de gigantisme. Potser caldria intensificar la sàtira i la creativitat, ja que són l’essència fallera, i no aspirar sempre a créixer. Sols cal mirar els brillants llibrets fallers que premia la Generalitat. Cada any són més grossos i densos però més allunyats de la literatura popular. Passa el mateix amb les falles especials. Les comissions falleres volen fer-les més altes i amb remats immensos. Contràriament, les bases i les escenes xicotetes d’estes obres estan, cada vegada, més buides i tenen menys esperit crític. La societat reacciona de la mateixa manera. Ens alegrem de guanyar i tindre més del que necessitem. Es vol posseir, cada volta més, majors béns perquè se’ns apodera la cobdícia. ‘Ultra’ de tindre, volem atresorar més. El detall i el que resulta simple formen part de la bellesa de la vida, encara que no es reconega. En definitiva, recuperem, o almenys no ens oblidem, del significat de la preposició ‘ultra’. Tinguem en compte que el més lluent no és el que enlluerna i no ens deixa vore sinó el que il·lumina i ens permet gaudir de la seua llum.