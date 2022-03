La batería del portátil

Al precio de la luz y el gas, podría resultar más caro freír un filete que el filete mismo o el de asar un pollo de corral que el pollo. Es lo que me pregunto bajo la ducha de agua caliente, invadido por un gran sentimiento de culpa: ¿Cuánto me está costando esta iniciativa de carácter higiénico? Total, que a las nueve de la mañana, después de haber usado el microondas, la tostadora y el baño ya me he gastado una fortuna. Y el día no ha hecho más que empezar. Ahora es por la tarde. Estoy leyendo una novela a la luz de una lámpara de pie. Si leo durante una hora, ¿cuánta electricidad habré gastado? ¿Es posible que me haya salido más cara la iluminación que la novela misma? Todo esto sin contar con que hay que hacer la comida y la cena, pasar la aspiradora, ver el telediario, escuchar la radio, poner un ratito la calefacción… En la novela que leo aparece un personaje que enciende la luz al entrar en una habitación, pero que no la apaga al salir. El narrador, al menos, no indica que la haya apagado, de modo que no puedo seguir leyendo porque empiezo a obsesionarme con ese gasto inútil. Me dan ganas de entrar en el libro y gritarle al protagonista: –Apaga la luz cuando salgas, gilipollas. Era una novela estupenda hasta este momento. Si yo fuera crítico literario, diría injustamente que es muy mala porque hay un personaje que no ahorra energía. La novela, en realidad, es excelente; lo malo es el contexto energético en el que me he puesto a leerla. Me obsesionan los vatios y los metros cúbicos de gas, en el caso de que el gas se mida en metros cúbicos. Antes fregaba las sartenes con agua caliente, para que la grasa saliera bien. Ahora las friego con agua fría y quedan pringosas, pese a que utilizo mucho Fairy Ultra. Lo que ahorro por un lado se me va por el otro. Estoy pensando en ducharme un día sí y otro no. Si España dejara de ducharse, ¿cómo olería el metro, cómo el autobús, cómo los colegios, cómo el ministerio de Hacienda? Ya sé que todas estas preocupaciones, con la que está cayendo, son pequeñoburguesas. Pido perdón si el artículo contiene alguna falta: lo he escrito aprisa y corriendo para no abusar de la batería del portátil.