No hay modo, solo me viene la palabra Ucrania a la pantalla en blanco del ordenador. Me había dicho que iba a escribir sobre los hipocondríacos (lo soy) y sus alrededores, sus paranoias blandas, soportables, pero únicamente las imágenes de lo que está aconteciendo en Ucrania cubren este viejo Mac que ronronea como un gato, esas imágenes que lo colonizan sin sigilo en sus cuatro puntos cardinales. Cuando salga este escrito, ignoro la situación de Ucrania, dado que los sucesos, al respecto, avanzan con mucha rapidez, con velocidad, y para mal.

Y eso que estos días me ofrecían un buen abanico de eventualidades recurrentes. Podía hablar de lo del rey emérito y su exculpación, cosa que da juego. O de lo que se publica en torno a que la Coca-Cola, su jarabe primigenio, tiene su origen en el pueblo valenciano de Aielo de Malferit. Hasta podía haber sacado al corralito aquello de que Colón era una mujer disfrazada de hombre, merced al tema del repunte de las estatuas derribadas en algunas ciudades de América. También era posible hurgar en lo de la basura espacial que nos va a caer en la cabeza como un virus más si nos descuidamos. O podía, alegrándome, de que por fin ya no opere la gasolinera del Parterre y de que la hayan trasladado a otro lugar de la ciudad, con lo que el hermoso ficus que la sombrea, un árbol de casi doscientos años, va a poder respirar mejor después de tanto tiempo de tragar quina. Lástima que no ha habido suerte y no se han llevado en el mismo convoy el incomprensible ¿monumento? que hay entre la floresta de la Glorieta dedicado a la capa española. Un auténtico despropósito. Otra vez será.

Pero las imágenes hoy, una detrás de otra, son de Ucrania. El horror se va concatenando, se va dimensionando, se abre hacia los subterráneos del metro donde busca refugio esa gente en situación de colapso por los acontecimientos del exterior. La mujer y la niña despidiéndose del padre, ucranio como ellas, que ha quedado varado ante el tren para enfrentarse a la locura de Putin: esas manos intentan tocarse pero el cristal de la ventanilla del vagón lo impide, una despedida quizá para siempre, una instantánea que se ha viralizado en las redes por su alto valor alegórico. Cascotes, explosiones, coches reventados, edificios en llamas, gente corriendo, la central nuclear de Zaporiyia tocada, esa otra niña que llegó ya sin vida en una ambulancia ante la desesperación del familiar (¿su abuela?) que la esperaba llena aún de esperanza a pie del portón. Todo eso es difícil de digerir en este ya asentado siglo XXI. ¿Cómo hablar de hipocondrías aunque quien lo haga sea un hipocondríaco y controle el tema? No me sale. Suena frívolo. Los dedos de las manos se me quedan tiesos y se me bloquean ante las 47 teclas más sobadas del teclado. Toca hablar de Ucrania, che.

Un buen amigo ruso, al que mucho aprecio, me escribía anteayer desde Petersburgo (él le descabalga, como otros petersburgueses, la apócope) y me contaba que estamos equivocados en Occidente. Que Rusia opera en defensa propia, que busca la (tan tarareada) desnazificación de una Ucrania que es de ellos, de los rusos, que es territorio de Rusia desde los tiempos ancestrales. Que los rusos deben protegerse por ese flanco geográfico, que desde el 1989, con el desplome del muro de Berlín y lo que implicó, Occidente está erre que erre sembrando discordia, que la OTAN y la UE y los EE UU y etcétera. Le he respondido sobre la información estatal intoxicada, sobre la simbólica detención, con ocho mil rusos más (varios niños entre ellos por llevar una pancarta), de la activista y pintora Elena Osipova, histórica superviviente del nazismo, pero del nazismo de verdad; de que en la Asamblea General de la ONU solo han respaldado la agresión rusa Siria, Eritrea, Bielorrusia y Corea del Norte, vaya tropa, y que esa totalidad de 141 votos en su contra no es metaverso; que Hélène Carrère d’Encausse, quien en el 78 alertó del fin de la URSS en su libro ‘L’Empire éclaté’, ahora predice el fin de Putin. Ojalá no se equivoque.

Resulta complicado escribir sobre esta tragedia sin caer en la literatura del desastre, tal como en ocasiones, queriendo mostrar más contundentemente la denuncia, se cae con el nazismo en la literatura del Holocausto, en el juego de los sentimientos facilones y en el uso de cuadros lacrimógenos. Pero más allá de las banderolas de color azul y amarillo, de las heroicidades de barrio, más allá también, no lo olvidemos, de la discriminación que dicen han sufrido africanos y latinoamericanos por parte de los controladores ucranios en la salida de Kíev o en las fronteras con Polonia (priorizándose a los ucranios), más allá de todo eso me asalta la foto del tren y la otra foto de la niña muerta en la ambulancia. Desgarradoras. Eso es lo que le he dicho a mi amigo. Que se lo diga a Putin.