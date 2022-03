Espoleados por la necesidad de dar con el formato que les saque de la peligrosa pendiente por la que se desliza la audiencia de Telecinco, en Mediaset han estado atentos y han adquirido los derechos de la serie en la que Volodímir Zelenski interpretaba a un presidente tan convincentemente que ganó las elecciones en 2019 con el 73% de los votos en segunda vuelta. Le bastaron tres temporadas de «Servidor del pueblo», título de la ficción que sirvió de nombre a su partido.

Las palabras de Zelenski, su mirada y su vestimenta son objeto de análisis en tertulias televisivas y en seminarios académicos. Su figura acaparará artículos científicos y manuales de comunicación política. La guerra también se sigue con sus vídeos en todo tipo de formatos y Netflix ha reaccionado reponiendo «Servidor del pueblo» en territorio estadounidense. «¡Lo pedisteis y está de vuelta!». Aquí no sé si alguien lo había pedido, pero habrá que verla, al menos la primera temporada.

El protagonista es Vasyl Holoborodko, el típico profesor de Historia de secundaria al que adoran los estudiantes en las películas. Uno de ellos le graba mientras arremete contra la corrupción y sus palabras funcionan como una motivadora arenga que triunfa en las redes a lo «Black Mirror». De ahí, a la presidencia. No sé más, pero me gustará saber si en esa historia el profesor viral pasa por los platós antes de los comicios. La televisión es todavía un escenario necesario a no ser que seas ‘Terminator’/ Arnold Schwarzenegger.

Publicado en su cuenta de Twitter, el alegato por la paz en Ucrania del que fue gobernador de California durante ocho años es todo un ejemplo de cómo transmitir un mensaje político a través de un relato personal dirigiéndose sobre todo a los ciudadanos rusos a los que Putin está mintiendo y a los valientes que se atreven a manifestarse en contra de la invasión a pesar de las inmediatas consecuencias. En tres segundos te detienen por mostrar un papel en blanco. De Conan el Bárbaro a los que no callan: «Vosotros sois mis nuevos héroes».

Inevitable es conversar sobre quién podría ser el o la intérprete que arrasara en unas elecciones en España. Siguiendo los paralelismos con Zelenski, Javier Cámara sería uno de los candidatos tras su experiencia en «Vota Juan», aunque en realidad el ucraniano ya era famoso antes de su serie.

Todos le hemos visto danzar en el «Mira quién baila» de su país, que ganó en 2006. Entre el palmarés del nuestro solo veo con opciones a Belén Esteban. Imaginen.