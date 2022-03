Comunismo bien entendido

La cosa ha llegado a un punto en el que no se sabe a ciencia cierta si la huelga de transportistas es una protesta de corte proletario o una nueva protesta de derechas que usa un instrumento legalizado en España en el año 78 para que los obreros pudieran protestar pacíficamente sin miedo a represalias. Con casi medio siglo a sus espaldas, nuestra constitución no ha conseguido llegar a su madurez, porque los españoles combinamos el arrastrar los pies con los atajos según sople el viento. Y en el caso de nuestros colectivos laborales, como el del transporte, ya no existe una Marisol que, saliendo de la nada quiera regalar a su padre un camión Pegaso cuya conducción exigía un esfuerzo físico y mental tal que la televisión pública de los setenta realizó una serie, protagonizada por Sancho Gracia, llamada «Los Camioneros».

Si existió una conciencia obrera en los setenta es porque, además de los sacerdotes de la teología de la liberación, también existieron algunos intelectuales entre sus filas que animaron a la unión entre trabajadores. Fueron los mismos que se resistieron a entrar en la OTAN y que se negaron a la falacia triunfalista colonizadora del capitalismo bajo la forma de coches Ford y Coca-Cola. Y si algunos llegaron a coquetear con Mao o con la lucha armada fue por un romanticismo juvenil universitario que pronto se diluyó en ideales más concretos como colocarse bien en la vida y disfrutar de la vida. El verdadero cambio es que las primeras modas de pensamiento corrieron a mano de intelectuales como Fuster y, ahora, un estampado de la indumentaria fallera tiene más importancia que toda su obra a la hora de fabricarnos un pasado. Para sobrevivir, nuestra mente convierte en completamente irrelevantes las informaciones que ha ido acumulando, e inventa una historia para conseguir ser nosotros invariablemente. Los intelectuales perdieron resonancia en cuanto empezaron a asomarse a las pantallas del televisor disfrazados de «normalizados», que es como se ha querido representar a todo aquello a lo que se le ha querido quitar importancia. Hoy en día un intelectual no es reconocido a menos que se sumerja públicamente en un tema del que no se sabe prácticamente nada, para convertirse en una eminencia a base de desdecirse. España pudo haberse convertido en el primer satélite de los proyectos de la URSS si el apoyo logístico y militar soviético durante la guerra civil hubiera sido algo más firme. Afortunadamente, el miedo al caos de la libertad y al infierno nos devolvió a nuestra tranquilizadora conciencia secular donde a quien hay que vigilar es al vecino, no a quien manda. Una vez legalizado con no pocas reticencias por nuestras fuerzas vivas, el partido comunista español fue de los primeros en quitarse la máscara revolucionaria para abrazar esa nueva idea -no muy formal- del eurocomunismo, independiente del gris patrocinio de Moscú. De todos modos, muchos de los ciudadanos que vivían bajo la meta eterna del sistema socialista tras el telón de acero, ansiaban participar de las comodidades de consumismo y veían a EEUU como el paradigma de todas las libertades. Pero mientras las familias obreras de los países pobres deseaban comodidades, los nuevos ideólogos de Estados Unidos, aburridos de políticas económicas, se entregaron a la creación de lo que Tom Wolfe llamó «marxismo rococó». Eran jóvenes humanistas universitarios que buscaban encontrar nuevos proletarios a los que apoyar ideológicamente, y los encontraron en mujeres, personas de color, refugiados, etnias blancas marginadas, homosexuales, transexuales, pornógrafos, trabajadoras del sexo, árboles, semillas, animales de granja, en suma a todo aquello que podemos usar para expresar nuestra indignación ante los poderes fácticos sin involucrarnos demasiado en cuestiones políticas. Y como Freud, Hume, Kant, están tan superados según ellos, cualquiera de nosotros puede interpretar el papel de un hombre sabio, insatisfecho por la limitación de su conocimiento e incapaz de ser feliz, como Fausto. Es difícil poner objeciones a este nuevo sistema capitalista que usa el marxismo como recolector de todas las malas conciencias sociales, apartándolas de su origen y su explicación materialista. Este sistema anti-dialéctico produce que hasta los votantes de extrema derecha de nuestro país se consideren víctimas de su propia supremacía bajo el yugo esclavo de la democracia y sean capaces de echar mano a instrumentos históricamente vinculados a los parias, como el de la huelga. Claro que desde el momento en el que Biden decide entablar relaciones con el comunismo de Maduro, cualquier conveniente revelación ideológica es posible.