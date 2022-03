A València, el 1738, per commemorar el cinc-cents aniversari de la conquesta de la ciutat per Jaume I, foren celebrades unes esplèndides festes, narrades amb detall per don Josep Vicent Ortí a Fiestas centenarias, un volum que es publicaria uns anys després. En aquelles celebracions la presència de la llengua pròpia dels valencians es va veure augmentada per l’«especificitat nacional» de la cosa, i no hem d’oblidar que feia uns escassos trenta anys de la fi de la Guerra de Successió i, per tant, de l’aplicació de la Nova Planta a les terres del regne de València. Amb tot –i segurament per la poca capacitat de subversió que se suposava als valencians, pel fet d’usar la llengua nacional-, el seu autor no va dubtar a adreçar-se als governants de la ciutat en la llengua pròpia del país, almenys al pròleg. Fins i tot, el detall té una certa vàlua afegida si pensem que el pròleg era específicament adreçat a don «Jusep de Fonsdeviela» un senyor amb molts títols, el qual, per cert, devia entendre ben poc la nostra llengua. Tanmateix, la resta de la voluminosa relació està ja tota en castellà.

Ara bé: una sèrie de dades ens aniran advertint de la presència del valencià en aquelles celebracions: en tre d'altres textos, al «Coloquio entre un religioso mercenario y un labrador», del pare Josep Abril, el principi del qual no pot ser més eloqüent, pel que feia a la situació lingüística del poble a la València de l’edat moderna: «Molts papers hi à en esta plaza/ y són tots molt retumbans,/ e no sé si els llauradors/ lo que ells dihuen entendran./ Esta és la causa perquè/ escrich yo hui en valencià;/ que és rahó que a nostra llengua/ la usem al cap de cent anys,/ y és cert que no tots entenen/ tots los termes castellans./ Què entens tu per el «murciélago»?/ Entendràs que és un jagant./ Puix has de saber, amich,/ que no és més que el Rat Pennat./ (...) tu que no has anat a escola/ ni encara entens la B a Ba,/ quin concepte podràs fer?/ Lo mateix que un papagall». En efecte, els llauradors de València poc entendrien del castellà d’aquell temps. No entenien el mot «murciélago», al parer de fra Abril, ni les composicions llatines i espanyoles, «retumbants». L’escolarització no els havia arribat i encara faltaven segles perquè arribàs. Afortunadament per a la supervivència de la nostra llengua. I per això, també, quan un segle després els llibrets de falles començaran a ser habituals, la llengua en què es redactaran tornarà a ser el valencià del poble.