Aquest mes de març, Ràdio Klara fa 40 anys. En la primavera de 1982, noves veus començaren a recórrer les ones radiofòniques valencianes. Arribava a les nostres cases una emissora ben diferenciada de l’oferta mediàtica del règim. Un altaveu amb voluntat de subvertir els valors d’una societat alienada. Però, la cosa no fou gens fàcil. Els entrebancs foren constants en una època en què les majories absolutistes del PSOE inundaren totes les administracions. Les prohibicions, les persecucions, els requisaments i els assetjaments policials eren el pa de cada dia. Malgrat tot, la constància, l’esforç i la dedicació d’un grup de joves activistes aconseguiren obrir una important finestra a la comunicació antiautoritària.

Després de quatre dècades i moltes peripècies, Ràdio Klara s’ha consolidat com un mitjà de comunicació alternatiu. Ha arribat a un bon punt de maduració, capaç d’anar augmentant la seua presència, de manera sostinguda. El darrer estudi d’audiència –de fa poc més d’un any– ens mostra que és coneguda pel 33% de la població dels 45 municipis de l’àrea metropolitana de València; un percentatge respectable si tenim en compte que la meitat de la gent no sol escoltar cap emissora. El seguiment supera la xifra de 100.000 oients mensuals. Una realitat que encoratja i dona a entendre que una altra manera de fer ràdio és possible.

Ràdio Klara, lliure i llibertària ens ofereix setmanalment una programació ben diversa. No hi falten quasi tots els ingredients bàsics d’una emissora generalista: informatius, música, entrevistes, debats, cultura, tertúlies, crítica de cinema... I, a més, s’hi dedica una especial atenció a altres matèries, oblidades en la resta de ràdios del sistema, com ara la poesia, el feminisme, el sindicalisme, l’ecologisme, el laïcisme, la solidaritat... que afegeixen un plus especial; enriqueixen de manera suggestiva la seua oferta i aporten tot un ventall de valors essencials per a conviure d’una manera més coherent i respectuosa.

En el dial 104.4 i a través d’internet podem gaudir d’un autèntic espai de llibertat d’expressió, amb una important participació en directe de l’audiència, que converteix Ràdio Klara en una de les emissores més democràtiques que podem escoltar. Una diversa gamma de col·lectius hi diuen la seua, sense pèls a la llengua. Hi tenen una oportunitat per a fer-se’n ressò, donar a conèixer els seus missatges, les seus propostes, les seues convocatòries. El pensament crític n’és un dels eixos vertebradors, que fa possible la reflexió, l’intercanvi d’opinions i l’enriquiment personal.

Si Ràdio Klara no existira, s’hauria d’inventar. Necessitem el seu inconformisme, el seu esperit de lluita, de reivindicació, de solidaritat, de resistència, la seua companyia insubstituïble, un punt de trobada i d’intercanvi imprescindible. Si encara no en sou oients, no dubteu a fer-vos-en. I si podeu donar suport econòmic, estareu emprant els diners de manera congruent, útil i eficaç. En uns moments com els actuals en què, més que mai, és necessari fer valer aquella màxima de: la unió fa la força. I Ràdio Klara és un bon pal de paller per a anar fent un món diferent.