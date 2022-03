La intensa i beneficiosa pluja que aquests dies ens acompanya ha fet recomanable retardar una setmana la V Festa de la Carxofa d’Alaquàs, inicialment prevista per al proper diumenge. Així, amb el lema «El cor de la carxofa» i organitzada per l’Associació d’Amics i Amigues del Cant de la Carxofa i la societat gastronòmica El Cullerot, el dia 3 d’abril el municipi de l’Horta Sud celebrarà una festivitat que agrupa i combina dues expressions artístiques: música i gastronomia. En conseqüència, l’oïda i el gust s’hi donaran la mà a través d’un intens programa que inclourà des de la degustació d’arrossos i d’altres plats confeccionats amb la famosa verdura –i maridats amb cervesa artesanal–, fins a un taller coral que tindrà com a objecte aprendre la característica i tradicional cançó de lloança als patrons locals.

D’aquesta manera, dos anys després, la trobada comptarà amb la participació de mitja dotzena de restauradors d’Alaquàs i Aldaia que ompliran la plaça de la Constitució amb l’objectiu de demostrar la seua mestria: què són capaços d’elaborar amb un producte tan preat de la nostra cuina. I, paral·lelament, al contigu Castell-Palau tindran lloc diverses classes d’educació de la veu adreçades a aquelles persones que desitgen entonar el famós motet; en el que es presenta, també, com una magnífica ocasió –sobretot, per als qui no el coneixen encara– d’admirar el bell i emblemàtic edifici renaixentista. En darrer terme, cal subratllar el gran esforç de promoció que han realitzat les entitats convocants, amb la confecció d’un bellíssim cartell a càrrec de la dissenyadora Empar Lagunas; i d’un divertit, elegant i joiós vídeo que no sols reivindica la carxofa en tant que producte egregi de l’agricultura valenciana, sinó que també mira de destacar la vàlua del treball en equip i com d’important és, per al nostre benestar i futur, preservar els fragments d’horta amb què encara compta una comarca que corre el risc de perdre el seu caràcter mil·lenari. La gravació –que ha sigut protagonitzada per la xiqueta Aitana Aguilar, junt amb Lluís Portalés, Miguel Marí i Juan Andrés Hernández– ens recorda que és en el cor –dels pobles, dels edificis, de les persones... i també de la carxofa– on es concentren els records i sabors més essencials: aquells que ens connecten amb la natura i fan més agradable la vida.