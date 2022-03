Quan el «pimpollo Casado» va substituir a Mariano Rajoy a la Presidència del PP, després de la moció de censura que va desallotjar el PP del Govern, ja vaig comentar a alguna gent pròxima que Casado ens faria bo a Rajoy. Hi va haver gent que no em va creure, però el temps em va donar la raó.

Ara que ha sigut el mateix PP qui li ha fet la moció de censura al «pimpollo» torne a dir el mateix: Feijoó farà bo a Casado. Al temps...

Encara no ha estat elegit màxim dirigent del partit i ja va deixant pinyolets de qui és i del que farà.

El pacte de Govern de Castella i Lleó amb el partit ultradretà, la posició que ha adoptat en temes com les violències masclistes, per exemple són només dos exemples del que ens espera. Falta de coherència amb els acords signats pel seu partir com el Pacte d’Estat contra la violència de gènere. O les contradiccions entre el que voten al Congrés dels diputats i diputades i el que després volen fer creure a la ciutadania al carrer com no votar a favor de la baixada de l’IVA de l’electricitat o votar en contra de la Llei de cadena alimentària que conté la prohibició de la venda a pèrdues, són dos dels últims casos. Però, per poc que ens fiquen a buscar, segur que n’apareixerien més. Estic segura. Això sí, després a fer-se les fotos a les manifestacions que reclamen al Govern just el que ells i elles no hi han recolzat on toca, al Parlament.

Vendre fum en política es paga. Que li ho preguntes a Casado i la seua defensa de les remolatxes, per exemple. I, segurament també li ho hauran de preguntar a Ayuso dins d’un temps, si la Fiscalia es decideix a investigar les morts de les persones majors a les residències per haver ordenat que no foren traslladades a hospitals. O pels negocis familiars. O per la ficada en marxa de l’hospital Zendal amb unes despeses destarifades. Com veiem, res que no estiga ja inventat per gent que els va precedir a les files del partit i per les quals ha estat condemnat i considerat el partit més corrupte d’Europa.

Si algú pensava que Feijoó venia a regenerar la vida interna del partit, ja veiem que no ho va a fer. Més aviat al contrari, en tot cas, reforçant la línia dura de Díaz Ayuso, el que fa és abandonar-se en mans del que significa el Trumpisme a l’Estat Espanyol i que aquesta última representa com ningú.

Potser estan deixant passar una oportunitat d’or per a fer neteja general a dins de «casa», però igual, després es quedaven tant a soles que no tenien prou gent ni per l’anomenat «aparato». En tot cas, no sols ho pagaran elles i ells, no. Ho pagarem tota la societat espanyola, perquè la marca de corrupció associada a aquest partit no podrà ser esborrada en molt de temps.

I si faltava algú que ja sembla patètic per a arredonir el quadre, apareix Francesc Camps volent ser alcaldable pel mateix partit que el va fer fora de la Presidència de la Generalitat Valenciana i que, pel que sembla, no volen ni escoltar el seu nom com a candidat a l’alcaldia de l’Ajuntament de València. El que dic, patètic. En fi...

Com podem comprovar, la presumpta «moderació» de Feijoó ja ha saltat pels aires, fins i tot abans de començar. El patirem com hem patit els anteriors, però sense creure’ns res del que isca per la seua boca. I quan dic res, és res.