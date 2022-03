Nunca percibí aquella sutil humildad económica que me rodeaba en casa en los años 80 cuando era un renacuajo. Mis padres se obstinaron en que no me afectase lo más mínimo y, aunque vivíamos en una vivienda austera y sin excesos, nunca pasamos hambre. Nunca faltó un plato en la mesa de casa. Muchas horas de trabajo en silencio para que no tuviésemos carencias, para que incluso no percibiésemos su acecho. Me aportó aquello una buena dosis de empatía, de la que intento hacer uso en el día a día. El elitismo, de lo contrario, te puede hostigar y afectar de muy diferente forma. Puedes no tener intención ninguna de mirar, de mirar una realidad que no es la tuya pero que afecta a miles o millones de personas. Careces entonces de cualquier atisbo de sensibilidad empática. Puedes, sin embargo, mirar y no ser capaz de ver. Irás sobrado, entonces, de incompetencia. Peor serán aquellos que miren y no quieran ver para los cuales su característica principal será la crueldad, además de la ineptitud para la gobernanza por la incapacidad de dirigir sus políticas a la ciudadanía y no a sus bolsillos.

Por tanto, se puede no mirar, se puede mirar y no ser capaz de ver, se puede mirar y no querer ver y, por último, se puede mirar y ver. Al consejero de la Comunidad de Madrid Enrique Ossorio lo obligaron a mirar y no quiso ver y, encima, bromeó sobre el hambre de las familias. Mi madre siempre me dijo que no se juega con las cosas de comer. El consejero no quería mirar, le obligó a hacerlo una organización como Cáritas, poco sospechosa de intereses políticos contrarios a las de dicho consejero. Le obligaron a hacerlo y él lo hizo a regañadientes. Para cuando vio, su elitismo le impidió distinguir con nitidez. O eso dijo. Ossorio cobra más de 107.000 euros al año, en teoría, por servir a la ciudadanía. A todas y todos. También a aquellos que, para él, no existen. En política estamos acostumbrados a que el partidismo se imponga sobre la realidad, a que determinadas personas defiendan con palabras aquello que no ven con sus ojos. Pero más grave que la mentira es la indecencia de la mofa sobre la realidad, que en este caso es la pobreza. Si miras, ves y te niegas a observarlo y solucionarlo, estás incapacitado para cualquier cargo político.

Cambio de tercio vinculado de alguna manera. Santi Cañizares afirmó: «El fútbol es un sector donde los gais han decidido no entrar». El cancerbero ha estado décadas en un vestuario de fútbol y nunca, según dijo (o dejó entrever en sus palabras), convivió con homosexuales. Para él, la censura y presión vivida por los gais en los vestuarios de fútbol (espacios monopolizados por la bravuconería de las masculinidades hegemónicas, los comentarios homófobos y la crítica de la duda) no es sinónimo de falta de libertad para expresarse diferente. Para él, los gais no juegan al fútbol, como si su orientación sexual les incapacitase para algo tan sencillo como dar patadas a un balón. Miran y no ven. O lo que es peor, miran y no quieren ver. Y la traducción directa es sufrimiento para muchos, silenciados, perseguidos y discriminados, también en el fútbol. Según dice Óscar Martínez en su excelso «Los muertos y el periodista», «un muerto es un bulto si el reportero es otro bulto».