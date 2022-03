Nosaltres, els boomers tenim memòria, passiva i activa. I no tant una memòria selectiva, que també, més aviat rècords d’experiència. Cert que tot va més de pressa del que ens havien ensenyat en aquella educació humanista, diguem-ne, on les persones controlàvem les tecnologies, no a l’inrevés. Malgrat la gran integració demostrada, ningú ens va avisar que tendríem un dispositiu de destrucció massiva a la butxaca. I quan tot estava previst per véncer el pessimisme, s’imposa l’apocalipsi històrica.

Queda patètic recordar ara el brindis pels ‘feliços vint’ amb el que saludarem el canvi de dècada. Tot ha anat a pitjor, encara que ens enganyàvem repetint-nos en bucle que de la pandèmia eixiríem millor. La distopia que tant ens entreté està tocant la porta, fent dels guionistes els nous gurus de la decadència. Els ucraïnesos fa un mes i un dia també miraven sèries de Netflix i HBO, compraven en Amazon, omplien teatres, restaurants. Passejaven, parien, amaven, marmolaven i feien plans. Pagaven amb un mòbil molt ple d’aplicacions al supermercat. Igual que qualsevol valencià. En un tres i no res tot ha anat per l’aire, tant que el preu d’un carregador d’un dispositiu mòbil s’ha disparat a més de 500 euros en el mercat negre. Tot i que el més complicat és trobar-ne endolls amb electricitat. Ara són refugiats. Paraula amb un alt contingut d’hipocresia col·lectiva. La mateixa que la solidaritat imposada. Per entendre’ns i sense cap ànim provocador, els ucraïnesos no són els sahrauís, poble amb tot el dret a l’autodeterminació amb una vida gens europea. Més de 3,5 milions de persones autodeterminades han fugit d’Ucraïna en l’èxode més ràpid des de la Segona Guerra Mundial. La gran majoria dels qui han escapat de la invasió són dones i xiquets; a ells se sumen altres 6,5 milions de persones que han hagut d’abandonar les seues llars i romanen dins de territori ucraïnés, segons Acnur. El 14 d’abril de 1967 Aretha Franklin, que faria 80 anys hui, va gravar la mítica ‘Respect’, una cançó on destructurava el masclisme, tant li va donar la volta que es va convertir en l’himne feminista del Moviment dels Drets Civils de Luther King. Sí, soc un boomer que escolta Aretha per allunyar-me dels temps ràpids i apocalíptics, i pensar que les valenties personals són imprescindibles per la pau.